Royal Family: la Regina Elisabetta non dimenticherà mai questo giorno

Finalmente è arrivato il grande giorno. La Regina Elisabetta non dimenticherà mai questa data. Si tratta di un incontro storico

Sono giorni di festa in Gran Bretagna, il Giubileo di Platino è entrato nel vivo e, durante questo weekend, ci saranno i principali eventi. Ci saranno importanti festeggiamenti anche fuori Londra, in particolare in Scozia, dove dovrebbero essere presenti anche William e Kate, in rappresentanza della Royal Family. Diversi membri della monarchia reale si sposteranno in tutto il regno, sia oggi che domani.

Al centro dell’attenzione di tutti i media c’è la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana festeggia i settanta anni sul trono inglese, un record invidiabile. La 96enne monarca ha saltato alcuni eventi pubblici per essere in forma per questo weekend ma è distratta da un incontro molto importante. È molto probabile che Elisabetta II non dimenticherà mai questa data. Nonostante oggi tutto il mondo la stia celebrando, il pensiero di Sua Maestà è tutto rivolto a questo incontro.

La Regina Elisabetta conoscerà la piccola Lilibet per la prima volta

Finalmente è arrivato il grande giorno. Secondo quanto anticipato dal Daily Mail, oggi la Regina Elisabetta dovrebbe saltare il Derby di Epsom per festeggiare il primo compleanno della piccola Lilibet Diana. Ci saranno anche Harry e Meghan, per niente infastiditi da alcune restrizioni imposte da Sua Maestà nel corso del Giubileo di Platino. La 96 enne monarca conoscerà per la prima volta sua nipote.

La secondogenita dei Sussex si chiama così proprio in onore di Elisabetta II. La bambina ha lasciato per la prima volta gli Stati Uniti d’America soltanto alcuni giorni fa. Per questo motivo, la sovrana non dimenticherà mai questa data. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, una delle paure più grandi della Regina Elisabetta era proprio quella di morire prima di conoscere la sua ultima nipotina.

La presenza della massima carica reale potrebbe essere un segnale positivo per tutti i membri, i quali potrebbero iniziare a dialogare e a mettere da parte le incomprensioni degli ultimi anni. Non è un mistero che i rapporti tra Harry e William non siano idilliaci, così come quelli tra Carlo ed il suo secondogenito. La decisione della regina di festeggiare il compleanno di Lilibet Diana in compagnia dei Sussex potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la Royal Family.