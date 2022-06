Alex e Luigi Strangis: dopo Amici, il gesto che lascia senza parole i fan

Alex e Luigi Strangis dopo la fine di Amici di Maria De Filippi hanno lasciato senza parole i loro fedeli sostenitori con un gesto totalmente inaspettato che ha mandato tutti in tilt.

Alex e Luigi Strangis hanno trovato un certo successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi, precisamente alla 21esima edizione del talent show di successo di canale 5 che quest’anno è iniziato anche prima del solito a causa del successo ottenuto in precedenza.

Durante il loro percorso all’interno del programma, i due giovani artisti avevano particolarmente legato ma durante il corso delle settimane si sono allontanati sempre di più fino a diventare due estranei. Nonostante ciò, il pubblico del piccolo schermo ha sempre sperato che si potessero chiarire le varie incomprensioni e così è successo grazie all’intervento di Maria de Filippi che gli ha permesso di potersi riconciliare prima della fine della trasmissione.

Ora, che sono passate settimane da quel momento, Alex e Luigi Strangis dopo Amici 21 hanno deciso di stupire i loro fedeli sostenitori attraverso un semplice gesto che è arrivato dritto al loro cuore.

Amici 21: Alex e Luigi Strangis lasciano i fan senza parole con un gesto

Alex e Luigi Strangis, che ha rotto il silenzio dopo la vittoria con una dedica speciale, sono recentemente tornati ad esibirsi sullo stesso palco, insieme ad altri ex compagni, grazie alla messa in onda di Battiti Live, ma non solo.

Come ormai noto, i due giovani artisti collaborano con la stessa casa discografica e per questo motivo sono riusciti a non perdersi di vista dopo la fine della messa in onda di Amici di Maria De Filippi. In particolar modo in queste ore dove hanno scelto di condividere con i loro fedeli sostenitori un inedito scatto che li immortala insieme.

La foto di Luigi ed Alex di Amici 21 ha mandato in tilt gli utenti della rete che sono più felici che mai di rivederli insieme ed uniti come un tempo. Tant’è che c’è chi spera che i due possano collaborare insieme anche artisticamente e che possano pubblicare un singolo che vede unire le loro splendide voci.

Almeno per il momento di tale duetto non si hanno informazioni, ma i fan si sono accontentati di questo splendido scatto.