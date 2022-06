Test: scegli una maschera e scopri cosa nascondi di te

Scegli una maschera e scopri cosa nascondi di te con questo colorato test

Ognuno di noi nasconde qualcosa. Lo facciamo per protezione, per essere misteriosi, per vergogna; qualsiasi sia il motivo, ci sarà sempre qualcosa che cerchiamo di celare dagli altri.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della maschera per capire a fondo cosa nascondi di te stesso. Ti basterà una semplice scelta, ma prima valutiamo le opzioni!

Test della maschera: dimmi quale scegli e scopri cosa nascondi

In questo test della maschera ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che più ti attrae e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire cosa nascondi.

Ma prima scopriamoci a fondo!

1) Uno

Tu nascondi tante cose, soprattutto i tuoi veri sentimenti. Preferisci seguire i gusti del gruppo piuttosto che esporti. Hai paura del giudizio degli altri e perciò preferisci rimanere nell’ombra.

Per questo, risulti distaccato e freddo agli occhi degli altri. Mostra il tuo lato più vero, dolce e gentile e dai voce alle tue emozioni.

2) Due

Tu sei un tipo scaramantico. Vivi di routine e trucchetti che ti fanno sentire al sicuro di fronte al futuro. Tutto questo lo fai perché sei in realtà molto determinato e hai paura di fallire.

Non vuoi far capire al mondo quanto tu abbia voglia di avere successo nella tua vita. Nascondi la tua forza da leone per non portarti sfiga da solo.

3) Tre

Nascondi continuamente il tuo dolore e i sentimenti negativi. Questo lo fai perché no vuoi appesantire la vita degli altri e preferisci mostrarti al massimo della tua forma con un grande sorriso.

Hai paura di essere solo un peso per chi ti circonda se dovessi veramente essere quello che sei.

4) Quattro

Tu poni sempre molto attenzione a quello che ti accade intorno. Studi tutto e tutti, ma nascondi un grande segreto: non sai come esprimere il tuo pensiero sugli altri.

Nella tua mente fai dei ragionamenti e dei discorsi filati, ma quando devi cercare di spiegarti non sai come fare. In realtà, sei molto bravo nel capire gli altri, ma hai paura di esprimerti facendo rimaner male qualcuno