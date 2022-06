Una Vita anticipazioni: un nuovo arrivo sconvolge Acacias

Il pubblico di Una Vita avranno occasione di vedere il piccolo Moncho in versione “cresciuta”. Il bambino arriverà infatti ad Acacias

Nelle prossime puntate di “Una Vita”, la famosa soap che sta facendo il pieno di ascolti, un nuovo arrivo cambierà gli equilibri ad Acacias, il quartiere spagnolo dove è ambientata la storia. Arriverà, infatti, il piccolo Moncho, che gli spettatori vedranno in versione adulta. Il giovane arriverà nel quartiere per fare visita alla madre. Sarà una presenza che darà una ventata di novità e porterà allegria nel quartiere. Tutto avverrà perché Lolita chiederà alla sua famiglia di far stare Moncho in città per qualche giorno.

Servante, Fabiana, Casildo e Jacinto saranno contenti di trascorrere qualche giorno con il piccolo, mentre non sarà così per nonno Ramon. Lui, infatti, è ancora molto provato dalla perdita di Antonito, e per questo farà fatica ad affezionarsi al nipotino. Addirittura sembrerà volerlo evitare di proposito, e questo porterà un grande dispiacere a Lolita. Un incontro, quindi, che da questo punto di vista non sarà affatto “rose e fiori“. Un episodio sarà significativo. Ramon tornerà a casa prima del previsto una sera, e troverà Moncho seduto a cena. Il piccolo chiederà all’uomo se è davvero suo nonno e gli regalerà un disegnino che ha fatto per lui.

Una Vita, l’arrivo di Moncho cambia tutto

Ramon sarà confuso ed emozionato, infatti non saprà bene come comportarsi con il ragazzino. Gli scapperà, infatti, di chiamarlo Antonio. Da un certo punto di vista il bambino non farà caso all’errore e dirà soltanto che quello era il nome di suo padre. Però Ramon non avrà il coraggio di dire altro e preferirà rientrare nella sua stanza. Solo successivamente dirà a Fabiana di fare fatica a stringere un legame con Moncho, proprio perché gli ricorda troppo Antonito. Tuttavia, la presenza di Moncho riuscirà a far avvicinare ancora Lolita e Fidel Soria.

Questo sarà importante perché lo aiuterà a superare del tutto le morti della moglie Maria José e del figlio Alejandro. Questi personaggi, infatti, hanno perso la vita nel violento attentato ad Acacias. Tra l’altro il poliziotto approfitterà dell’arrivo di Moncho nel quartiere per passare del tempo con Lolita, con cui riuscirà a ritrovare un feeling che sembrava ormai perduto.