Isola dei Famosi daytime 13/06/22, volano stracci tra Nicolas e Nick: il cantante esagera

All’Isola dei Famosi sono volati stracci prima della diretta tra Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di campagna. Il cantante questa volta ha davvero esagerato.

L’Isola dei Famosi serve sempre colpi di scena e gli autori sanno bene come creare dinamiche tra i concorrenti. Anzi, sarebbe più opportuno dire Lo spirito dell’Isola che dona ricompensa chiedendo sempre un caro prezzo da pagare.

Poco prima della diretta di questa sera, infatti, la produzione ha chiesto un nuovo confronto tra i concorrenti dividendoli in coppia. Ognuno deve dire all’altro ciò che realmente pensa e i più sinceri, stabiliti secondo il leader Luca Daffrè, avranno una ghiotta ricompensa.

Edoardo Tavassi ha dovuto confrontarsi con Nick e quest’ultimo ha lanciato una sonora frecciata a Nicolas Vapodiris che non ha affatto reagito bene.

Nicolas Vaporidis litiga con Nick all’Isola dei Famosi: prima della diretta succede di tutto

Durante il daytime dell’Isola dei Famosi, dove di recente un’ex naufraga ha fatto una confessione che ha colto tutti di sorpresa, ci ha mostrato questo tanto atteso confronto dove Nick ha ammesso di essersi allontanato da Edoardo Tavassi a causa delle sue amicizie.

Nicolas Vaporidis ha subito colto la palla in balzo e capendo che si trattava di lui, ha subito chiesto al cantante di andare fino in fondo e di rivelare che cosa pensa realmente di lui. Tra i due è nato un forte scontro, in quanto l’attore c’è rimasto visibilmente male dalle parole utilizzate dal suo compagno di viaggio con cui aveva chiarito qualche giorno prima ed ogni incomprensione sembrava essere spazzata via, ma a quanto pare si sbagliava poiché Nick ha ribadito di nuovo tutto da capo.

Luca Daffrè, in quanto leader, ha dovuto dire la sua ad ovviamente ha creduto alle parole dell’attore poiché secondo lui è sempre stato sincero. A differenza del cantante che in un primo momento avrebbe dichiarato di aver chiarito ogni dubbio per poi rimarcare di nuovo tutto quello che c’è stato tra loro in passato.

All’Isola dei Famosi sono volati stracci e siamo sicuri che Ilary Blasi durante il corso di questa serata farà accadere un nuovo confronto tra i due.