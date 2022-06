Altro che Alex Belli! Soleil Sorge beccata al mare proprio con lui

By

Alex Belli è stato ufficialmente archiviato! Soleil Sorge è stata paparazzata in spiaggia in dolce compagnia. Con lei c’era proprio Lui!

Alex Belli ha rappresentato senza alcun dubbio una persona molto importante per Soleil Sorge all’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, ma il loro legame è iniziato e finito proprio in quel contesto in quanto al di fuori del programma hanno deciso di troncare ogni possibile rapporto.

L’ex stella di Centovetrine è ritornato tra le braccia di Delia Duran, mentre che cosa ha fatto Soleil? Nelle scorse ore, la Sorge è stata beccata in dolce compagnia mentre si godeva una tranquilla giornata di relax in spiaggia.

Ovviamente, manco a dirlo, le foto hanno fatto rapidamente il giro della rete e in molti hanno subito capito di chi si tratta. Ebbene sì, se gli utenti della rete ci hanno visto lungo, Soleil Sorge ha dimenticato Alex Belli con un ritorno di fiamma forse un po’ inaspettato.

Soleil Sorge archivia Alex Belli: ritorno di fiamma con Lui!

Soleil Sorge, che ha ricevuto una sonora frecciata da parte di Alex Belli, non ha mai nascosto durante il suo percorso nella casa del GF Vip di avere qualcuno al di fuori del contesto televisivo che l’aspettasse.

Tant’è che più volte si è chiesta se questo ragazzo fosse ancora lì per lei o se avesse deciso di mettere un punto a tutta la situazione a causa della chimica artistica con l’ex stella di Centovetrine. La risposta a questo suo dubbio, almeno pubblicamente, non era ancora arrivata in quanto lei ha deciso di adottare un atteggiamento riservato sulla sua vita privata dopo aver vissuto mesi intensi nella casa più spiata d’Italia ma ora la verità sembrerebbe essere venuta a galla.

Soleil Sorge è stata beccata con Carlo! Il ragazzo con cui aveva intrapreso un rapporto prima della sua esperienza al GF Vip. A riportare il tutto in rete è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso con gli utenti della rete le foto di alcuni momenti intimi che i due hanno vissuto e sembrerebbe proprio che lui sia il famoso ragazzo di cui tanto si è parlato negli scorsi mesi.

Il ritorno di fiamma tra Soleil e Carlo ha riempito di gioia i fedeli sostenitori di lei, che finalmente l’hanno rivista sorridere.