Soraia Ceruti e Luca Salatino: è crisi dopo Uomini e Donne? Lei svela tutto

Soraia Ceruti svela tutto dopo Uomini e Donne: è già crisi tra Luca Salatino e la sua scelta?

Luca Salatino è l’ultimo tronista che ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Arrivato in studio come corteggiatore, Maria De Filippi gli dà poi la possibilità di sedersi sul trono per trovare la sua anima gemella e lui accetta.

Dopo mesi di esterne, Luca arriva alla sua scelta con Lilli e Soraia e sceglie proprio quest’ultima. La coppia vive il suo amore lontano dalle telecamere da quasi un mese, ma c’è già una crisi tra loro due? Scopriamo cosa ha svelato la dama

Soraia svela tutto dopo Uomini e Donne: è già crisi con Luca Salatino?

Soraia e Luca Salatino stanno insieme da poco meno di un mese. Dopo la scelta del ragazzo fatta a Uomini e Donne, i due si vedono quando possono.

Lei lo ha invitato nella sua città natale, Como, in compagnia dei due loro amici ed ex protagonisti del programma Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La settimana dopo è il turno di Soraia che raggiunge Luca nella capitale incontrando anche la mamma dell’ex tronista.

Tutto sembra andare a gonfie vele, ma c’è qualcosa che sta mandando in crisi il loro amore, mentre Maria De Filippi ha già scelto i futuri tronisti.

Complici delle domande su Instagram, Soraia rivela come sta andando la sua storia d’amore con Luca Salatino e si sfoga sui social.

“Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene” rivela l’ex corteggiatrice. Lei vive a Como, mentre Luca a Roma e non è facile incontrarsi frequentemente.

Ma dove potrebbero convivere tra queste due città? La ragazza risponde così: “Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni“.

Nonostante la distanza non aiuti, Soraia ha conosciuto nuovi ottimi aspetti del carattere di Luca che le piacciono da impazzire. “Un suo pregio è che è estremamente buono, affidabile di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi” confessa la scelta, ma Salatino ha anche un difetto: “Quando va in fissa con una parola, non la molla più“.

Per quanto riguarda Lilli, la non scelta del tronista ed ex rivale di Soraia, la ragazza rivela: “Non siamo amiche, ma comunque la auguro ogni bene però“.

La dama, nonostante la distanza, è contenta e felice con il tronista e non vede l’ora di costruire una famiglia tutta sua. Inoltre, vuole raggiungere un grande successo nel suo lavoro, mentre Gemma Galgani fa una scelta che cambierà il Trono Over.

Soraia e Luca Salatino stanno convivendo con la loro prima grande difficoltà: la distanza. La neo coppia vorrebbe vedersi di più dopo la scelta di Uomini e Donne, ma fanno comunque il possibile per cercare di incontrarsi. Che questo sia l’inizio per una profonda crisi tra loro due? Lo scopriremo solo continuando a seguirli!