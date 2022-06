Cosa è successo con Estefania? Roger senza filtri dopo l’Isola dei Famosi

Roger è un modello brasiliano, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo è costretto a ritirarsi dal reality show a causa di un infortunio al piede, ma non tarda nel parlare della sua passata storia d’amore con Estefania.

Anche lei modella e ancora naufraga, i due si conoscono all’Isola dei Famosi e si fidanzano quasi da subito. Dopo una crisi, Estefania decide di mollare Roger e lui di risposta rivela che la loro storia era nata per strategia, ma lui adesso si è affezionato.

Ma cosa è successo veramente con la modella? Ci pensa proprio l’ex naufrago a rivelare tutto senza filtri. Vediamo insieme cosa ha rivelato

Cosa è successo tra Estefania e Roger? Lui svela tutto dopo l’Isola dei Famosi

La storia d’amore tra Estefania e Roger è sicuramente una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022.

Prima i due naufraghi erano felici ed innamorati, poi arriva l’ex di Roger a mettere in dubbio la sincerità del naufrago, il ragazzo torna sui suoi passi con la naufraga, ma lei poi decide di mollarlo. Alla fine di tutto ciò, si scopre che la modella aveva proposto al ragazzo di far finta di essere fidanzati per andare avanti nel programma.

Insomma, una soap opera in Honduras. Ecco, però, che Roger prende la parola e rivela cosa è accaduto con Estefania all’Isola dei Famosi. Il modello adesso si trova in Italia e ospite a Non succederà più per Radio Radio smentisce alcune indiscrezioni.

Innanzitutto l’ex naufrago sbugiarda Estefania. La ragazza aveva ammesso di aver conosciuto Roger una volta sbarcata in Honduras, ma il ragazzo rivela: “Qualcosa di intesto fuori dall’Isola è successo, nell’albergo“.

I due si mettono d’accordo e decidono di far finta di stare insieme nel gioco, ma il modello a furia di fingere si affeziona tanto ad Estefania, mentre scoppia il caos all’Isola dei Famosi.

“All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po’, giocando con il cuore, mi sono innamorato. Anche gli altri concorrenti ci dicevano: ‘Vedete che le coppie funzionano’ ” confessa il modello e aggiunge: “Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo, ma non come lei piaceva a me”.

Ma tornato in Italia, cosa vuole fare Roger con la modella? “La voglio conoscere fuori, voglio vedere com’è, magari è diversa. La sto aspettando” clamorosa indiscrezione da parte dell’ex naufrago, mentre spunta l’accusa choc. Che faccia parte di una nuova strategia per conquistare maggiore popolarità o è veramente interessato?

Durante l’intervista, Roger parla anche del suo rapporto con l’ex fidanzata che è anche sbarcato in Honduras per una settimana. Si tratta di Beatriz Marino; la ragazza confessò in diretta delle parole di Balduino. Lui le aveva detto di aspettarlo e che era ancora innamorato di lei. Una volta arrivata sull’Isola per un confronto, però, lui nega tutto.

Anche qui, i fan del programma hanno dei dubbi: Beatrix e il ragazzo hanno deciso tutto a tavoli? Questo non lo sappiamo, ma durante l’intervista Roger confessa: “Non ci stiamo né vedendo né risentendo, per me non potrebbe esserci alcun ritorno”.

Roger: “anche gli altri concorrenti parlavano con noi dicendo: “guarda che la coppia funziona, noi abbiamo esperienza” Vi prego Roger che sputtana alcuni dei suoi ex compagni che gli avrebbero suggerito di fare la coppia fake. 🤭 VOGLIO I NOMI #ISOLA PIC.TWITTER.COM/VVCU5Q8Q19 — Francesca 💋 (@sonoingenua_) JUNE 11, 2022

Roger e Estefania hanno fatto un bel caos all’Isola dei Famosi, non ci sono dubbi. Avranno anche costruito qualcosa di serio o era solo finzione?