“Massacrata senza pietà dal branco”: accusa choc all’Isola dei Famosi

Accusa choc all’Isola dei Famosi: “Massacrata senza pietà dal branco“

Quest’anno l’Isola dei Famosi sta portando a casa grandi ascolti. Nicola Savino e Vladimir Luxuria accompagnano la conduzione di Ilary Blasi in diretta con l’inviato Alvin.

La finalissima è dietro l’angolo e la tensione è alle stelle. Le strategie sono chiare e quasi tutte le maschere cadono rivelando la vera identità dei giocatori.

In Honduras le dinamiche non mancano, ma anche in Italia non si scherza. Ecco che arriva l’accusa choc: “Massacrata senza pietà“. Vediamo insieme chi ha usato queste parole in merito al reality show

Partiamo dall’inizio. Lory Del Santo, attrice e regista, torna a casa nella puntata di lunedì dopo aver perso il televoto all’Isola dei Famosi. Molti naufraghi l’hanno definita una “falsa“, ma la donna si è sempre difesa da queste accuse.

Anche Vladimir Luxuria, poco prima dell’eliminazione ha lasciato intendere che pensasse le stesse cose dei concorrenti.

Tornata in Italia, Lory Del Santo corre ai ripari dopo la terribile gaffe, mentre il suo manager Paolo Chiparo commenta il percorso dell’attrice.

Attraverso il suo profilo Instagram, l’uomo difende Lory ringraziando prima tutti e poi accusando la produzione dell’Isola e non solo.

“Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io, di certo Lory non pensava di vincere l’Isola, non era nei suoi piani, è tanto meno nelle mie previsioni. Un’isola Lory l’aveva già vinta, 15 anni fa” ringrazia sinceramente Paolo.

Spunta poi l’accusa choc lasciando intendere che parli anche dell’opinionista Vladimir.

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno” la difende il suo manager.

Chiparo è deluso dalla produzione, perché non hanno parlato della vita di Lory, dei suoi dolori e delle sue vittorie.

“Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna, anche se qualcuno adesso dirà, che i reality non sono programmi che hanno il compito di educare o di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solamente di regalare spensieratezza” lancia la frecciatina l’uomo e aggiunge: “Credo che i reality hanno il potere della comunicazione, e quindi il dovere di lanciare dei messaggi positivi è inni alla vita”.

Mentre un nuovo naufrago è costretto a ritirarsi, Paolo conclude le sue parole elogiando la Del Santo.

“Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e si è sempre deciso di salvarla” un’altra accusa viene lanciata per poi finire sottolineando il fatto che l’ex naufraga non ha ricevuto nemmeno un saluto in 100 giorni di reality show.

Paolo Chiparo non accetta il comportamento della produzione dell’Isola dei Famosi e lancia l’accusa choc. La produzione ha veramente trattato male Lory Del Santo?