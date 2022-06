Ballando con le Stelle 2022, clamorosa indiscrezione: Lui non ci sarà!

Lui non ci sarà a Ballando con le Stelle 2022: clamorosa indiscrezione!

Milly Carlucci sta già pensando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Questo inverno, la conduttrice ha portato ascolti da urlo a casa creando sempre dinamiche e sfide nuove.

La Carlucci sta decidendo chi farà parte del prossimo cast, ma spunta la clamorosa indiscrezione: Lui non ci sarà. Scopriamo insieme di chi si tratta

Samuel Peron non ci sarà a Ballando con le Stelle 2022: la clamorosa indiscrezione

Samuel Peron, ballerino professionista, lascia Ballando con le Stelle. Milly Carlucci dovrà pensare a qualcuno di nuovo che possa prendere il suo posto.

La clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo TV e sembra che siano molti i motivi che hanno spinto Peron a prendere questa decisione.

Innanzitutto, Samuel vuole dedicarsi ad un altro ramo dello spettacolo: la conduzione.

Negli ultimi anni, il ballerini ha indossato le vesti di inviato a Buongiorno Benessere, poi ha fatto l’opinionista a Oggi è un altro giorno ed, infine, ora è entrato a far parte del nuovo programma Rai, Weekly.

Dicendo di sì a quest’ultimo impegno lavorativo, Samuel non può partire per il Ballando on the road. In questo format alcuni ballerini professionisti insieme alla conduttrice vanno alla ricerca di nuovi talenti per la trasmissione.

Mentre Milly Carlucci ha scelto il primo nome per la prossima edizione, altre motivazioni hanno spinto Peron a salutare il programma.

Il ballerino professionista ha appena festeggiato i suoi 40 anni. E’ proprio a questa età che chi danza deve trovare un’altra strada.

Ma la motivazione più sorprendente è un’altra. Alcune voci del backstage di Ballando con le Stelle hanno rivelato che l’arrivo di Vito Coppola non sia andato a genio a Samuel.

Il nuovo arrivato ballava in compagni di Arisa e nelle varie settimane un gossip serpeggiava all’interno dello studio: l’inizio di una storia d’amore.

“In poco tempo Vito si è fatto largo sulla pista: si è guadagnato spazio e attenzioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Milly” scrive Nuovo Tv, mentre torna l’amore tra la storica coppia.

A conferma di ciò, Milly Carlucci vedendo la vittoria di Vito con Arisa, ha scelto proprio lui come primo ballerino per il Cantante Mascherato creando dei dissapori tra ballerini.

Non sappiamo bene quale motivazione abbia spinto Samuel Peron a lasciare Ballando con le Stelle, ma l’ultima clamorosa indiscrezione su Milly Carlucci e Vito Coppola lascia molti dubbi