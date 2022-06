Il Giubileo di Platino ha regalato molti momenti felici alla Regina Elisabetta ma ce n’è uno in particolare che la sovrana non dimenticherà mai

Il Giubileo di Platino è ormai terminato da diversi giorni ma la stampa britannica è ancora molto attenta a questo evento. Secondo alcuni media inglesi, i festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta saranno ricordati per sempre. C’è chi ha definito il Giubileo di Platino l’evento ufficiale più importante del secolo per la Royal Family. L’attenzione mediatica è stata enorme e non è ancora sfumata.

Nonostante alcune assenze legate alla stanchezza e agli acciacchi dell’età, Elisabetta II ha partecipato a tutti gli eventi pubblici più importanti. Chi si aspettava delle polemiche tra Meghan Markle ed i parenti di suo marito è rimasto deluso. Il comportamento dell’ex attrice statunitense è stato impeccabile. Non è un mistero che questa fosse la principale preoccupazione dell’anziana sovrana, la quale ha vissuto un momento di pura gioia durante i festeggiamenti. Ecco cosa è successo.

La gioia della Regina Elisabetta

Il 4 giugno 2022 è una data che la Regina Elisabetta non dimenticherà mai. La 96enne monarca ha conosciuto sua nipote Lilibet Diana per la prima volta, confermando le indiscrezioni provenienti dal Regno Unito nelle ultime settimane. Sua Maestà ha rinunciato ad un evento ufficiale per conoscere sua nipote. È evidente che ci tenesse molto. La secondogenita dei Sussex ha festeggiato proprio il 4 giugno il suo primo compleanno.

Harry e Meghan hanno organizzato un piccolo party a Frogmore Cottage e nonna Lilibet ha deciso di partecipare. Purtroppo non ci sono scatti perché l’evento era privato e nessuno dei membri della Royal Family presenti ha pubblicato foto sui social. Ma l’incontro c’è stato e la Regina Elisabetta lo avrebbe definito il momento più bello di tutto il Giubileo di Platino. Nonostante la loro assenza sul balcone, Harry e Meghan si sono finalmente riavvicinati alla corona inglese.

La presenza della Regina Elisabetta alla piccola festa di Lilibet Diana è un chiaro segnale di apertura ai Duchi di Sussex. I media inglesi parlano del desiderio di Elisabetta II di rivedere nuovamente William ed Harry in buoni rapporti. Pare che i due fratelli, da quando c’è stata la ‘Megxit’, abbiano tagliato qualsiasi tipo di comunicazione. E anche il rapporto tra Carlo ed Harry non sembra perfetto. Riuscirà l’anziana sovrana a fare l’ennesimo miracolo?