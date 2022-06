Test logica: chi ha vinto la medaglia d’oro alla gara di nuoto?

Soltanto uno dei tre concorrenti ha vinto la medaglia d’oro, arrivando davanti agli altri. Chi? Risolvi il test entro trenta secondi

Domenico, Francesco e Loris sono tre amici con la passione del nuoto. Oggi è domenica e i tre nuotatori decidono di approfittare della piscina libera per sfidarsi: “Chi vince avrà la cena pagata stasera”, propone Loris, il più talentuoso dei tre. Gli altri due amici accettano immediatamente la sfida, convinti di poter vincere. Ognuno dei tre giovani nuotatori utilizza il suo stile preferito per arrivare dall’altra parte della piscina.

Riesci ad individuare il vincitore? Ecco alcuni piccoli aiuti che possiamo darti:

chi ha scelto lo stile a rana è arrivato ultimo;

è arrivato ultimo; Francesco ha scelto lo stile a dorso;

ha scelto lo stile a dorso; Loris non è arrivato primo;

non è arrivato primo; uno dei tre amici (ma non Domenico) ha scelto lo stile libero

Adesso ragiona con calma, hai soltanto trenta secondi per rispondere in maniera corretta. Fatteli bastare. Mal che vada, trovi la soluzione del test qui sotto. Indovina il vincitore della gara di nuoto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario memorizzare con cura tutti i dettagli, distinguendo quelli utili da quelli inseriti nel testo soltanto per ingannarti. Se hai effettuato questo passaggio correttamente, quasi sicuramente hai risposto bene e quindi ti meriti tutti i nostri complimenti. Non era per niente facile individuare il vincitore della gara di nuoto.

Se, al contrario, non hai risposto e sono già passati trenta secondi, sappi che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Per rispondere correttamente è necessario molto allenamento, prova a cimentarti con altri test simili a questo nei prossimi giorni. Vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare. Questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un gioco per intrattenere i nostri lettori più appassionati.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: il vincitore della gara è sicuramente Francesco, il quale ha scelto di nuotare a dorso. Loris ha scelto lo stile libero ed è arrivato secondo, mentre Domenico è arrivato ultimo nuotando a rana. Perché? È molto semplice: possiamo escludere Loris, sappiamo che non ha vinto e che, per esclusione, ha nuotato con lo stile libero. Sappiamo che Domenico ha nuotato a rana ed è arrivato ultimo. Quindi ci resta soltanto Francesco, il vincitore della gara.