Tutta la verità su Barù e Jessica, Manuel e Lulù: parlano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una delle coppie nate al Grande Fratello Vip 6. Entrambi ex volti di Uomini e Donne, per i due ex gieffini è stato amore a prima vista.

Oltre a loro, però, all’interno della Casa erano nate molte coppie: Manuel e Lulù, Barù e Jessica, Gianmaria e Federica, etc.

Alcune di queste stanno ancora insieme, mentre altre sono finite o hanno deciso di rimanere amici.

Vediamo insieme cosa pensano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni delle altre storie nate all’interno della Casa, ma anche il posto più strano dove hanno fatto l’amore…

La verità su Barù e Jessica, Manuel e Lulù: quello che pensano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, intervistati da Chi durante la festa di compleanno dell’American Smile, rivelano alcuni dettagli intimi del loro rapporto e parlano di alcuni ex concorrenti della Casa del GF Vip 6.

L’ex gieffino rivela che hanno fatto un tatuaggio di coppia da poco, mentre un ex vippone svela la verità, ma Lei lo sbugiarda.

“Ci siamo tatuati ‘Chuckman’, una parola in codice che capiamo solo nei e che era scritta anche sulla torta” commenta divertito Alessandro.

I due adesso stanno cercando casa insieme anche perché da quando sono usciti dal GF Vip, non si sono più separati.

“Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò” confessa il bel Basciano.

Sophie si è da subito affezionata al piccolo e non vede l’ora di avere un bambino tutto suo. “Io tra due anni massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo già parlando” rivela l’ex gieffina e confessa il nome che hanno in mente: “Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia, è il nostro sogno“.

Ma scopriamo insieme la verità rivelata dalla coppia in merito a Barù e Jessica e Lulù e Manuel.

“Barù non ha mai illuso Jessica, quindi discorso chiuso” commentano i due e si spostano sull’altra coppia: “Che devo dire? Non avranno trovato il loro equilibrio. Non si è capito bene perché si siano lasciati. Spiace, ma era evidente che fossero due persone totalmente diverse“.

Tornando poi alla vita di coppia, Sophie rivela alcuni dettagli intimi, mentre Signorini scippa a Ilary Blasi. “La passione è fondamentale in un rapporto. Noi vogliamo evitare il burrone della noia e del trascinarsi, al momento siamo fortunati” commenta l’ex gieffina e confessa il posto più strano in cui l’anno fatto: “In aereo, la tratta Milano-Dubai“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono trovati. Sono due anime gemelle e grazie al GF Vip hanno avuto l’opportunità di conoscersi e innamorarsi. Hanno dei grandi sogni nel cassetto che comprendono sempre l’uno e l’altra