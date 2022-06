Paola Di Benedetto, è tutto vero: il suo cuore batte per lui!

Amore a prima vista, oppure si tratta di una svista dei media? Sembrerebbe tutto confermato, l’emergente e talentuosa Paola di Benedetto ha un nuovo lui. Il personaggio è molto amato dai fan, vi sveliamo chi è.

Una coppia totalmente inaspettata sta per formarsi, oppure è un sogno d’amore tanto cercato quello della Paola di Benedetto? Dopo la fine della storia con lo storico fidanzato, Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede, la giovane conduttrice sembra aver rimesso in sesto il cuore spezzato per la delusione. Infatti, si è molto discusso sulla loro separazione, frutto di incomprensioni che però hanno fatto sì che i due mantenessero ottimi rapporti, ma non è stato e non è solo questo, perché emergono nuovi inediti dettagli.

Al cuor non si comanda, e quando si entra nelle grinfie di Cupido non si può far nulla, e questo accade anche all’affascinante Paola Di Benedetto. L’aspirante conduttrice è tornata in forma smagliante, anche dopo la rottura con Federico Rossi. Sembrerebbero aver mantenuto ottimi rapporti, mettendo da parte rancori. Anche se non hanno mai dichiarato il perché della separazione, dato che stavano anche convivendo nella loro prima casa.

Si è parlato di tradimenti continui da parte di lui ed anche di comuni incomprensioni. In ogni caso il cuore della conduttrice è tornato a battere per un ragazzo davvero speciale. Potremmo dire che quest’anno è un ottima annata in relazione agli aspetti lavorativi, ma a quanto pare non solo per questi ultimi.

I dettagli disseminati in indizi un po’ qua e là sono stati ricostruiti dai fan, e noi non possiamo non rivelare tutti i retroscena inediti che costituiscono la vicenda.

Paola Di Benedetto: svelato il misterioso lui!

Nonostante l’apparente riservatezza, la stessa Paola Di Benedetto ha in parte fornito una motivazione del perché sia finita la sua storia con Federico Rossi, ma molti non sono rimasti soddisfatti dalle spiegazioni fornite. Forse a causa del successo tra i vari fandom della coppia. Qualsiasi sia il perché non troveranno mai un modo per accettare la fine della relazione, perché molto amati. Così, dopo che il tempo sembrerebbe aver curato le loro ferite, arriva un nuovo amore, quello travolgente del suo nuovo lui!

Chi l’avrebbe detto che Paola di Benedetto avrebbe fatto coppia con Rkomi? La conferma è arrivata da The Pipol, e con essa anche le foto che a breve usciranno. Ma non solo, perché i fan dall’occhio lungo già dallo scatto qui sopra riportato, notano il commento con il sorrisino del cantante. Questo gesto è un piccola conferma della loro storia d’amore appena sbocciata.

Nome d’arte di Mirko Martorana, il cantante è sulla cresta dell’onda per gli ultimi meritati successi e traguardi ottenuti. Mirko vive un’infanzia ed un’adolescenza senza il padre, ferita che porterà con sé fino a grande perché non lo hai mai conosciuto. L’amore della madre e del fratello però gli sono cari, e lo hanno sempre sostenuto.

Crescendo trova nella musica una valvola di sfogo, oltre che la sua passione. Infatti, abbandona presto la scuola, non completa gli studi, e vive svolgendo mestieri come il muratore ed il barista. Ad oggi, il suo album Taxi Driver e la partecipazione a Sanremo 2022, lo hanno reso noto al grande pubblico, nonostante fosse già stato notato da artisti di spicco come Marracash e Calcutta.

Come si sono conosciuti? Circola voce che l’ex vincitrice del GF Vip abbia partecipato al provino per condurre X Factor. Nel format musicale Rkomi svolgerà il ruolo di giudice insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’amico. In questi incontri, insieme alle presentazioni tra amici in comune, è scattata la scintilla!

Se per loro c’è un nuovo inizio, per un’altra coppia c’è stato un addio doloroso e inaspettato per tutti, ma d’altronde al cuor non si comanda! Al momento i diretti interessati oltre i gesti sopra riportati non hanno fornito alcuna spiegazione, sintomo che c’è qualcosa che bolle in pentola.