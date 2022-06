Test del ragazzo ideale: scegli il tuo preferito e scopri se fa per te

Scegli un ragazzo e scopri se è fatto apposta per te con questo divertente test

Tutti noi sogniamo di incontrare prima o poi la nostra anima gemella, qualcuno per cui provare un amore intenso e duraturo.

Con questo test del ragazzo ideale possiamo aiutarti nel comprendere di che tipo hai bisogno al tuo fianco. Prendere decisioni non è mai dato dal caso e per questo ti faremo scegliere. Prima, però, valutiamo le varie possibilità!

Test: scegli un ragazzo ideale e scopri chi fa per te

In questo test del ragazzo ideale ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che più ti attrae in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri quale indole è complice con la tua personalità.

Divertiti anche con il test della poltrona per scoprire il tuo futuro, ma prima iniziamo!

1) Uno

Se hai scelto lui, allora o sei come lui o così deve essere l’uomo dei tuoi sogni. Romantico, un po’ impacciato e sognatore.

Diciamo che sei rimasto legato ai primi innamoramenti adolescenziali. Quelle emozioni forti che non riesci a gestire, le mani che sudano e l’ansia di dire qualsiasi cosa, segnano per te il vero amore.

Cerchi al tuo fianco una persona che riesca a trovare sempre il meglio dalle situazioni, che sia ottimista.

Tu sei una persona sensibile e dolce, ma di certo sai come farti rispettare. Alcune volte, però, non riesci a trovare le parole e ti sfoghi con un gran pianto.

2) Due

Sei alla ricerca di una persona che abbia testa, ma che sia anche ironica al punto giusto. Ami le indole dai valori e principi saldi che hanno il coraggio di andare anche controcorrente per le proprie idee.

Vuoi una persona che come te sia libera ed indipendente. Hai sofferto molto nel tuo passato e adesso fatichi a sentirti dipendente da qualcuno. Per questo vuoi che non ci siano gabbie in amore.

Sei sincera, anche se talvolta rischi di essere fin troppo schietta. Impara a pensare prima di parlare.

3) Tre

Con il tuo visino angelico sembri una brava persona, ma dentro di te si nascondi il re della festa. Ami il divertimento, le improvvisate e ballare fino a tardi.

Per questo cerchi una persona che voglia fare avventura e andare contro le regole.

Divertiti anche con il test della mela per scoprire quanto sei insicuro.

Il fatto che si voglia divertire, però, non vuol dire che non vuoi al tuo fianco una indole matura e con voglia di costruire qualcosa di importante per il futuro.

Lui deve aver imparato molto dalla vita, ma deve ancora saperne o prenderti per mano e insegnarti.

Vuoi qualcuno che riesca sempre a farti sentire giovane.

4) Quattro

Per te l’amore si basa sulla complicità e sulle risate. E’ proprio per questo che nel tuo futuro cerchi una persona simpatica, divertente e affatto timida. Vuoi ridere in compagnia, anche perché prima o poi la bellezza svanirà.

Delle volte chi indossa gli abiti del clown nasconde delle insicurezze, ma chi non le ha. Starà a te andare a fondo di ciò per conoscervi nel profondo, scoprire totalmente l’uno dell’altra. Già vi vedo, distesi nel letto a raccontarvi le cose più intime e poi concludere il tutto con una battuta e una risata