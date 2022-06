Salta il concorrente più discusso del Grande Fratello Vip 7: clamoroso colpo di scena

Alfonso Signorini, dopo una edizione da ascolti da record, si sta preparando per il Grande Fratello Vip 7. Il reality show inizierà alla fine di settembre e il conduttore sta già pensando da mesi al futuro cast.

Sono usciti i primi nomi bomba e Signorini deve impegnarsi: la scorsa edizione ha un po’ deluso i vari ascoltatori. Il presentatore comincia a vacillare per un clamoroso colpo di scena: il concorrente più discusso non ci sarà. Vediamo insieme di chi si tratta

Salta la presenza di Federico Fashion Style al Grande Fratello Vip 7: clamoroso colpo di scena

Federico Fashion Style è un famosissimo hair-stylist di Anzio. L’uomo nelle ultime settimane viene nominato come possibile nome del Grande Fratello Vip 7, ma spunta il clamoroso colpo di scena.

In questo ultimo anno, Federico sta prendendo sempre più piede nella realtà televisiva. Prima con il suo programma che vede come protagonista il salone di bellezza dell’hair-stylist, poi ballerino a Ballando con le stelle ed infine giudice a La Pupa e il Secchione.

La sua presenza al Grande Fratello Vip 7 era quasi ufficiale, ma tutto cambia a pochi mesi dell’inizio del programma.

Mentre un ex vippone svela la verità, ma lui lo sbugiarda, una indiscrezione si muove nel web.

“Era con un piede nella Casa, Federico Fashion Style, ma secondo gli ultimi rumor l’hair- stylist che quest’anno ha partecipato a Ballando con le Stelle e come giudice a La Pupa e il Secchione Show – rischiando una forte sovraesposizione mediatica – si ritroverebbe senza una trasmissione” si legge su internet e la notizia va avanti: “Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce. Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio? Noi speriamo di no”.

Secondo quanto rivelato, il ragazzo avrebbe ottenuto fin troppi impieghi televisivi in questo ultimo anno. Ciò non lo ha portato ad avere grande successo e anche i programmi in cui è andato non sono riusciti a farlo risplendere, mentre Signorini scippa Ilary Blasi.

Federico Fashion Style ha voluto fare troppo? Il Grande Fratello Vip non ha ancora confermato o smentito la notizia. Sarà un clamoroso colpo di scena per Alfonso Signorini o è tutto sotto controllo?