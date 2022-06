Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo uniti da Ultimo: scambio di dediche?

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo uniti da Ultimo: entrambi pubblicato sui social canzoni del cantautore, scambio di dediche?

Sono passati quasi due mesi dalla fine della storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 continuano a catalizzare l’attenzione dei fan. I due sono si vedono dal 23 aprile, giorno in cui si sono salutati dopo aver festeggiato in albergo il mesiversario. Due giorni dopo, mentre Lulù era a Milano, Manuel ha annunciato ufficialmente la fine della relazione. Da quel momento, le strade della principessa e del nuotatore si sono separate. Eppure c’è qualcuno che continua ad unirli.

Manuel Bortuzzo, nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato più volte della sua passione musicale per Ultimo. Una passione che è riuscito a trasmettere anche a Lulù ed è proprio il cantautore romano che continua ad unire i due ex fidanzati.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo uniti da Ultimo: i messaggi social scatenano i fan

Il tour di Ultimo, nello scorso fine settimana, ha fatto tappa a Firenze portando a casa nuovi sold out e un’incredibile successo. Un concerto emozionante quello del giovane cantautore romano che è sempre più un beniamino del pubblico. Dopo aver apprezzato tutto il talento di Niccolò Moriconi durante la storia con Manuel, Lulù continua a seguirlo e, sul proprio profilo Twitter, ha condiviso un video del concerto di Firenze.

La principessa ha scelto di condividere il momento in cui Ultimo, al pianoforte, intona “Tutto questo sei tu”. Un video molto emozionante con il pubblico che canta insieme al cantautore romano. Anche Manuel Bortuzzo, però, ha scelto di condividere tra le storie del proprio profilo Instagram un brano di Ultimo.

Il nuotatore ha condiviso alcuni versi della canzone “La stazione dei ricordi”. “Ma che ne sanno loro? Che ne sanno tutti…Io la mia vita l’ho vissuta solo attraverso i miei gusti, e pagherò un conto tra dieci anni…o forse anche domani. Ma vince chi si sveglia, vive, muore e spera sempre dentro le sue mani”, sono i versi condivisi da Manuel.

Pur non stando più insieme, dunque, Lulù e Manuel continuano ad essere uniti da passioni in comune come quella per Justin Bieber e Ultimo. Messaggi che i fan hanno immediatamente notato. C’è anche chi, davanti alle canzoni di Ultimo condivise da entrambi, continua a credere nella possibilità di un ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù.

Tuttavia, nonostante la Selassiè abbia ammesso di essere ancora innamorata, ad oggi, appare improbabile un riavvicinamento tra i due. Pur seguendosi ancora su Instagram, Manuel e Lulù hanno smesso di lasciare il like ai post che condividono e, soprattutto, non si vedono da quasi due mesi.