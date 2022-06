Test: aiuta il pasticciere a risolvere il mistero dei dolci

Questo test ti darà la possibilità di aiutare un pasticciere a risolvere il mistero dei dolci. Quanti ne dovrà inviare al cliente?

Un pasticciere decide di farsi un po’ di pubblicità ed investe mille euro per diffondere il proprio marchio sui social network. L’operazione funziona perché riceve immediatamente molti ordini, uno di questi è particolarmente grande. Il proprietario della pasticceria non si perde d’animo e decide di adottare un metodo matematico per rispettare la consegna e non deludere il primo cliente della giornata lavorativa.

L’ordine prevede la preparazione di 416 dolci. In un secondo momento, il cliente chiama e chiede la consegna dei 5/8 del totale, mentre chiede di non inviare la restante parte. Il pasticciere accontenta la richiesta del cliente e decide di confezionare la merce restante in tredici scatole. Quanti cioccolatini inserirà in ogni scatola? Ragiona con calma e poi prova a rispondere. Hai trenta secondi a partire da questo momento. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario fare attenzione a tutti i dettagli. Nel testo sono state inserite alcune trappole solo per farti sbagliare. Se le hai evitate, vuol dire che adesso hai la soluzione in tasca ed è obbligatorio farti i complimenti. Questo test era davvero molto complicati e in pochissimi hanno risposto in maniera corretta.

Se, al contrario, hai avuto delle difficoltà, non preoccuparti. Vuol dire che hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili. Vedrai che diventerai bravissimo anche tu. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un passatempo innocente che offriamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori più assidui. Ecco la soluzione del test.

Molte persone hanno notato la differenza tra i dolci preparati dal pasticciere e i cioccolatini inseriti nelle scatole. No, la questione non è lessicale. I 5/8 di 416 corrispondono a 260 dolci. Questo vuol dire che ne restano 156. Volendoli suddividere in tredici scatole, bisogna effettuare una semplice divisione. 156 : 13 = 12. Questo vuol dire che il nostro amico pasticciere inserirà dodici cioccolatini in ogni scatola.

Se hai effettuato le operazioni senza calcolatrice e veramente hai risposto entro trenta secondi, allora vuol dire che sei veramente un genio. Chapeau! A presto per altri test altrettanto stimolanti e divertenti come questo.