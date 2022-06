Per i piccoli George e Charlotte è stato un Giubileo di Platino molto movimentato. Ecco come hanno vissuto i festeggiamenti i figli dei Cambridge

George e Charlotte, i due figli maggiori di Kate e William, hanno vissuto un Giubileo di Platino molto movimentato, pieno di impegni, alcuni di questi anche inediti per i due bambini. George, nato 22 luglio 2013, e Charlotte, nata il 2 maggio 2015, hanno seguito i genitori durante tutta la durata dei festeggiamenti, terminati domenica 5 giugno con il gran finale.

Con il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta ha festeggiato i settanta anni sul trono d’Inghilterra, un traguardo davvero invidiabile. Tutto il Regno Unito ha voluto omaggiare l’anziana sovrana, la quale non ha potuto partecipare a tutti gli eventi, facendosi sostituire dai suoi familiari più stretti. Kate Middleton ed il Principe William hanno preso parte ad alcuni eventi al posto di Sua Maestà e con loro c’erano anche i due figli più grandi.

George e Charlotte, la prima visita ufficiale in Galles

George e Charlotte hanno vissuto una giornata molto intensa lo scorso 4 giugno. I due bambini hanno partecipato al grande concerto organizzato davanti l’entrata principale di Buckingham Palace, dove da poco è successo un episodio molto divertente che riguarda la Regina Elisabetta. Ma la giornata dei due principi è iniziata molte ore prima, in Galles, un luogo molto amato dai loro genitori.

Insieme a mamma e papà, George e Charlotte hanno visitato per la prima volta il Galles in occasione di un evento ufficiale. Non potendo partecipare a tutte le manifestazioni, Queen Elizabeth è stata sostituita dai Cambridge in occasione dei festeggiamenti che si sono tenuti a Cardiff. I due giovani principi hanno rubato la scena ai genitori, attirando l’attenzione di curiosi e giornalisti.

George ha 8 anni, la stessa età di suo padre William in occasione della sua prima visita ufficiale in Galles. All’epoca, il futuro re d’Inghilterra aveva accompagnato sua madre Diana Spencer. All’appello mancava solo Louis, ancora troppo piccolo per affrontare un viaggio insieme al resto della famiglia. Il bambino di quattro anni era comunque presente al Trooping The Colour, facendo sorridere tutti con alcune smorfie molto divertenti.