Cicogna in arrivo per la coppia del GF Vip? L’ex di lui sbotta e lo umilia così

La coppia del GF Vip è pronta ad allargare la famiglia? Il gossip si è fatto strada e la ex di lui non ci ha pensato due volte a smontarlo.

Il GF Vip si è concluso qualche mese fa, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé con numerose novità riguardanti la loro vita privata.

In particolar modo, dopo la fine del percorso nella casa più spiata d’Italia, il pubblico ha messo gli occhi sulla coppia formata da Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. I due sono stati gli unici a resistere dopo la fine della messa in onda del programma, mentre le altre coppie si sono salutate poco dopo e per questo l’interesse nei loro confronti cresce a dismisura.

In particolar da quando lei ha confidato di voler diventare presto mamma. Questo suo desiderio è stato pienamente condiviso anche da lui, ma la sua ex non sembrerebbe pensarla allo stesso modo e sul suo profilo Instagram non gliele ha di certo mandate a dire.

Alessandro Basciano è stato umiliato dalla sua ex fidanzata, lanciandogli non poche accuse per quanto riguarda la crescita del figlio che avuto insieme.

Alessandro Basciano umiliato dalla ex dopo il GF Vip: il durissimo sfogo di lei

L’ex di Alessandro Basciano, che ai suoi esordi a Uomini e Donne era irriconoscibile, non ci è andato affatto leggera e sul sul profilo Instagram si è lasciata andare ad un durissimo sfogo attaccandolo sul suo ruolo di padre e chiedendosi come sia possibile che pensi a mettere su famiglia quando trascurerebbe quella attuale.

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli“ ha esordito la sua ex non andandoci di certo leggera. “Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli!” ha subito aggiunto, rivelando maggiori dettagli sul perché ha scelto di sbottare in questo modo sui social.

“Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica” ha scritto, rendendo chiara la sua posizione.

“E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli: ma con quale coraggio?“ si è poi chiesta. “Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura” ha infine concluso.

Almeno per il momento, Alessandro Basciano ha preferito il silenzio senza replicare alle gravi accuse che gli sono state mosse per il suo ruolo di padre.