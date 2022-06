Dopo nove anni, lei lo lascia in diretta tv: addio all’amatissima coppia vip

La famosissima coppia vip sta insieme da quasi 10 anni, i due sono sempre stati inseparabili ed hanno dimostrato di amarsi sul serio. Ma è accaduto qualcosa di imprevisto in diretta tv e lei lo ha lasciato seduta stante

La coppia vip apre una crisi improvvisa e forse definitiva, e lo fa in diretta tv. Stavano insieme da quasi 10 anni, ma poi è accaduto l’impensabile. Eppure i due erano inseparabili, e hanno sempre dimostrato di amarsi per davvero. Ma cosa è successo? Tutto è avvenuto durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Come risaputo il reality mette a dura prova i partecipanti, soprattutto le coppie che da quest’anno hanno partecipato insieme. Lei, la notissima showgirl Lory Del Santo, ha finito col perdere la pazienza nei confronti del fidanzato: e i due hanno litigato pesantemente. Il motivo scatenante è che lui, davanti a tutti, anziché prendere le sue difese l’ha criticata unendosi al coro.

Un atteggiamento che ha fatto infuriare l’ex star di Drive In, che arrabiatissima con il fidanzato Marco Cucolo lo ha addirittura lasciato. La presentatrice Ilary Blasi ha provato ad aggiornare il pubblico su quanto accaduto, spiegando che i due si sono incontrati in albergo in Honduras dopo le rispettive eliminazioni. Lei uscita dal gioco dopo il televoto, mentre lui si è mestamente ritirato per problemi fisici. La coppia si è incrociata in albergo, ma le cose non sono andate bene. La Del Santo è infuriata con il fidanzato (ormai ex?) e non c’è stato modo di riappacificarsi.

Lory del Santo e Marco Cucolo: la coppia si lascia in diretta tv

La diretta interessata ha confermato tutto a Ilary Blasi, spiegando di essere pronta a lasciare definitivamente Cucolo. “Non mi ha difeso quando doveva – ha detto – un uomo che non difende la sua donna quando viene attaccata non mi piace”. Poi l’attacco diretto a lui: “Te ne torni in Italia e rifletterai, ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di riconquistarti gli altri, invece ci ho rimesso io”, ha spiegato la Del Santo. “Ero in un branco di lupi e tu non mi hai difeso – ha tuonato ancora contro Marco – bastava dicessi che io ero sincera, invece hai sbagliato gravemente”.

Però a un certo punto ha lasciato anche uno spiraglio: “Se non chiederai scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo a me mi vedrai solo in fotografia – ha proseguito Lory – hai scelto la strategia sbagliata. Per nove anni non c’eravamo mai lasciati, ora torna dai tuoi genitori e poi vedremo”. Un attonito Cucolo ha provato a difendersi, ammettendo comunque l’errore: “Ho sbagliato a non difendere Lory. Non mi sono spiegato bene, ma in realtà a me è dispiaciuto per come l’hanno trattata ma non sono ruscito a dimostrarlo”.