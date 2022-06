Il rompicapo con il quale avrai a che fare oggi è tipico di chi vuole distrarsi in maniera leggera e divertente. L’orsetto protagonista della sfida ha perso il suo fiocchetto, aiutalo in meno di trenta secondi.

Non ti servirà avere chissà quale intelligenza, ma semplicemente dovrai metterti in gioco mantenendo alta l’attenzione. Devi osservare la foto qui presente, e trovare l’orsetto che sbadatamente ha perso il suo fiocco. Non sappiamo il colore dell’oggetto, ma quello che conta è prima trovare l’animale, il quale essendo sprovvisto dell’adornamento, ha finito per nascondersi in mezzo alla mischia!

Come si risolvono sfide del genere nel minor tempo possibile? Mi sento di consigliarti qualche trucchetto, per esercitarti, e diventare un bravo solutore. Innanzitutto, scrutare elemento per elemento in maniera disordinata, non produrrà risultati positivi.

In primis, perché perderai del tempo, ma anche perché non è il modo corretto. Se hai fatto attenzione come ti ho consigliato, sicuramente avrai visto che gli animaletti sono tutti uguali! Allora, studiane bene uno, e da lì l’anomalia la riconoscerai subito.

Ho già trovato l’animaletto, e tu? Se vuoi scoprire la soluzione scorri l’articolo.

Orsetto senza fiocco: ecco dove si trova!

Arrivati a questo punto, la soluzione sembra abbastanza evidente. Ma come poteva finire lì l’occhio, se ci sono così tanti elementi messi in maniera confusionaria tra loro? Come ti ho suggerito nel primo paragrafo, avresti dovuto proprio studiare un singolo elemento, per poi riconoscere quello che difatti risulta fuori posto.

L’orsetto in questione si trova in basso a destra, ed è poco evidente perché ci sono le zampette e le orecchiette degli altri addosso!

Nel frattempo, ne prepariamo degli altri, e ti aspettiamo nella prossima sfida!