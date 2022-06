Un posto al sole anticipazioni: terrore per Raffaele, l’ultimo avvertimento fa paura

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole fino a venerdì 17 giugno 2022. Sollecitata da Katia, Chiara prende una decisione

Un’altra settimana intensa e appassionante per i fan di Un Posto al Sole. Tante le vicende che saranno raccontate nella famosa soap opera italiana in onda tutte le sere su Rai 3. Sollecitata da Katia, Chiara sceglie che è non è giusto chiedere a Nunzio di aspettarla. Lui infatti è in galera sarà lasciato. Turbato dopo un nuovo litigio con Riccardo e uno scontro con Nunzio finito in rissa, Stefano si nasconde da Virginia. Tra loro due nasce di nuovo la passione. Raffaele, intanto, deve sempre fare i conti col suo segreto.

Ormai sembra sempre più strano e turbato agli occhi della moglie Ornella e del cognato Renato. Cerruti riesce finalmente a chiudere con Sarti e rimettersi sulla propria strada in autonomia. Nunzio insiste nel voler proseguire la sua storia con Chiara. Arriverà una proposta interessante ma anche sorprendente. Stefano e Virginia dovranno gestire quanto è successo e non sarà facile, mentre Riccardo proverà a ridurre il più possibile le distanze con Rossella. Intanto, il feeling tra Jimmy e Cristina sarà subito messo alla prova da una situazione che il ragazzo subirà con una certa ansia.

Un Posto al Sole, una scelta difficile per Raffaele

A rendere il tutto più pesante ci saranno anche i consigli contraddittori che arriveranno dal nonno e dalla mamma. Inoltre, tra Rossella e Riccardo il rapporto sembra ormai essere soltanto di natura professionale. Nunzio invece riflette sulla proposta di Chiara. Dopo l’incontro tra Cristina e Jimmy, Ferri e Lara sembrano finalmente di nuovo più vicini. Intanto Jimmy proverà a superare la “prova” del pranzo a casa di Ferri cercando di lavorare sul suo carattere e la capacità di essere paziente. Marina cercherà di non farsi pesare le scelte di Roberto, ma dovrà vedersela con una complicata e dolorosa scoperta.

Chiara si prepara a realizzare il suo sogno con Nunzio. Invece Michele si rende conto di odiare Riccardo per come si comporta con Rossella. Raffaele è molto preoccupato dopo l’incidente di Diego, e rifletterà se accettare le richieste dei criminali. Per lui sarà un momento molto difficile e complicato, e non potrà contare sull’aiuto degli amici più cari.