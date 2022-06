Soleil Sorge tuona e asfalta tutti: la frecciatina al veleno non perdona

Soleil Sorge non perdona! Dopo la breve parentesi all’Isola dei Famosi in coppia con Vera Gemma, la sua frecciata al veleno ha messo a tacere tutti quanti.

Soleil Sorge si sta godendo un vero e proprio periodo d’oro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta di strada da quando frequentava gli studi Elios di Roma, mentre ora è uno dei personaggi più richiesti e di successo a livello televisivo.

Basti solo pensare che ha intrattenuto per ben sei mesi il pubblico del piccolo schermo degli italiani con la sesta edizione del Grande Fratello Vip per poi vestire subito dopo il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione e infine quello di Piratessa all’Isola dei Famosi.

I gossip sul suo conto però non sono mai terminati e nelle scorse ore lei ha deciso di rispondere alle chiacchiere con i fatti: Soleil Sorge ha messo a tacere tutti e la sua frecciata al veleno non ha alcuna intenzione di perdonare nessuno.

Soleil Sorge da record: dopo l’Isola mette a tacere tutti così!

Soleil Sorge, nonostante stia spopolando sul piccolo schermo degli italiani, sta avendo altre ricche soddisfazioni dal punto di vista professionale.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha infatti lanciato la sua prima linea di abbigliamento, nello specifico di costumi, che in poco tempo è riuscita a diventare sold out. Decisamente un bel traguardo per lei, che sui social ha commentato il tutto così: “E mentre il mondo fa gossip, noi facciamo Sold Out!” ha tuonato la Sorge, ma per quale motivo?

Nelle scorse ore, infatti, Soleil è stata protagonista di un gossip che la si vedrebbe essere fidanzata proprio con Lui di cui tanto si era parlato nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina ha rotto il silenzio sul gossip parlando di fatti e non semplici chiacchiere sulla sua vita privata che dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip vuole che resti il più possibile tale.

Una bella soddisfazione per Soleil Sorge che ha raggiunto grazie al supporto dei suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante il corso della sua carriera televisiva e non.