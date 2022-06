Scegli una farfalla e scopri cosa rivela su di te il tuo subconscio con questo semplice test

La farfalla è un insetto davvero affascinante. La cosa più bella è il fatto che ci vuole del tempo affinché il bruco sedentario possa iniziare a volare.

Nell’antichità questo insetto veniva associato al viaggio dell’anima: il passaggio da un corpo terreno a quello spirituale.

Immortalità, resurrezione e cambiamento rappresentano la farfalla. Una trasformazione che avviene per bisogno e voglia di cambiare per raggiungere la libertà.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test della farfalla per comprendere a fondo la tua personalità e come vivi l’aspetto emotivo. Attraverso una scelta fatta dal tuo subconscio potrai capire come sei veramente, ma prima iniziamo!

Test della farfalla: dimmi quale scegli e scopri cosa nasconde il tuo subconscio

In questo test della farfalla ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli valutando attentamente ogni opzione e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri come vivi le tue emozioni e divertiti anche con il test della mela per scoprire quanto sei insicuro.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Tu sai come parlare e comportarti in ogni tipo di contesto. Sai molte cose e risulti molto interessante a molte persone.

Con il tuo fare meticoloso ed organizzato risulti però un po’ freddo: sai come esprimerti, ma non sai come parlare dei tuoi sentimenti.

Il problema è che ti metti fin troppo in dubbio e finisce che ti fai lo sgambetto da solo. Sei timido e ciò ti rende alquanto insicuro. Cerca di buttarti di più.

2) Due

Non riesci a parlare dei tuoi sentimenti, piuttosto rimani chiuso e taciturno. Tutte le tue sicurezze derivano dai successi che hai avuto e per questo hai molta paura di fallire.

Perciò ti dedichi assiduamente nel raggiungere i tuoi obbiettivi finendo per sfinire sia il tuo cervello, ma anche il fisico.

Devi cercare di capire che tu vali nonostante i tuoi successi. Non puoi basare la tua autostima solamente su quanti premi ti sei portato a casa, ma piuttosto devi comprendere che sei una persona meravigliosa così come sei.

3) Tre

Sei una persona alquanto imprevedibile e lunatica. Passi dall’essere iperattivo a moscio in pochissimo tempo, felice e poi triste in un battito di ciglia.

Ciò è dato dal fatto che sei moto sensibile e empatico.

Hai anche bisogno di passare dei momenti da solo e di isolarti dal mondo che ti circonda. Questo è un tuo pregio, se non ne abusi. Creare un certo distanziamento da te e il lavoro, gli amici, la vita, ti aiuterà nel riflettere maggiormente sul da farsi futuro.

4) Quattro

Tu hai una mente molto aperta. Sei sempre pronto nel conoscere cose insolite ed eccentriche.

La lealtà è ciò che ti caratterizza, ma sei anche molto amorevole. Ami il contatto fisico: per te è anche questa una forma di comunicazioni.

Sai come diventare complice con qualsiasi tipo di indole e ciò ti rende unico. Accanto a te, nessuno si sentirà mai giudicato o in imbarazzo.

5) Cinque

Vivi di passione e di emozioni. Hai un ottimo occhio per i dettagli, sei ordinato e meticoloso. La tua mente è anche molto creativa ed estrosa.

Quando si parla di arte sei molto capace nel farti comprendere, mentre per quanto riguarda il comunicare non sai proprio come esprimerti.

Il fatto è che il tuo cervello corre troppo e le persone che cercano di entrare in contatto con te non riescono a seguirti. Porta un po’ di ordine nella tua mente e calmati.

6) Sei

Talvolta risulti un po’ troppo infantile e anche vulnerabile. Ti senti mancare la terra sotto i piedi se non sei al centro dell’attenzione e ciò ci rivela che nel tuo passato hai sempre avuto difficoltà nel parlare dei tuoi sentimenti.

Non senti il pieno comando della tua vita. Cerca di essere più deciso e risulterai più sicuro e motivato nel parlare di quello che ti piace realmente. Ciò ti darà tanta forza e i tuoi risultati saranno ancora più soddisfacenti