Le tre coppie meno affiatate dello zodiaco: la classifica

Questi segni zodiacali non sono molto affiatati e rappresentano le tre coppie peggiori dello zodiaco. Pensi che ci sia anche il tuo segno?

Quando una coppia è affiatata si nota sempre un feeling speciale, una collaborazione particolarmente forte. Due persone che vanno d’accordo non hanno bisogno di comunicare per intendersi. Al contrario, ci sono persone che non potrebbero mai andare d’accordo e che è meglio tenere distanti tra di loro, per evitare inutili litigi o polemiche gratuite.

Il carattere di due persone potrebbe essere decisivo per comprenderne le affinità ma c’è anche un altro parametro che può aiutarci: il segno zodiacale di appartenenza. Esistono segni zodiacali che vanno molto d’accordo tra di loro e altri che si odiano. Oggi scopriremo proprio le peggiori coppie dello zodiaco. Ecco i primi tre in classifica, scopriamo insieme se c’è anche il tuo segno.

Le tre peggiori coppie dello zodiaco

Vergine e Acquario: al terzo posto in classifica troviamo i segni della Vergine e dell’Acquario. Il primo è freddo e non è molto interessato agli altri, il secondo è l’esatto opposto. È vero che gli opposti si attraggono ma non esageriamo. L’Acquario non va d’accordo con tutti e non bisogna forzare determinate situazioni. Questi due segni dello zodiaco sono troppo diversi per andare d’accordo. Finirebbero per separarsi dopo pochi minuti, sarebbe un esperimento inutile.

Gemelli e Capricorno: al secondo posto in classifica ci sono i Gemelli ed il Capricorno. Anche in questo caso, la differenza caratteriale è troppo grande per sperare in una mediazione. I Gemelli sono molto emotivi, chi appartiene al Capricorno è freddo e distaccato. Non c’è comunicazione tra questi due segni e poi i Gemelli non riuscirebbero mai ad accettare compromessi con persone che non stimano. Una coppia impossibile.

Pesci e Sagittario: la peggior coppia dello zodiaco è quella formata da Pesci e Sagittario. Anche se non si direbbe, questi due segni zodiacali non riuscirebbero mai ad andare d’accordo. Non hanno niente in comune, litigherebbero in continuazione. Questa coppia non potrebbe mai funzionare. Chi è nato sotto il segno dei Pesci è tendenzialmente gentile con gli altri ma a tutto c’è un limite. Lo stesso discorso vale per il Sagittario. Questi due segni litigano perché non sopportano i segreti e le bugie, non riescono a perdonare le omissioni. Meglio tenere lontani Pesci e Sagittario, questa coppia scoppierebbe in un decimo di secondo.