Questi tre segni zodiacali non vanno molto d’accordo con i Gemelli. Sono come cane e gatto, non riescono proprio a sopportarsi

Il segno dei Gemelli è il terzo nell’ordine dell’astrologia occidentale. Questo segno di aria è governato da Mercurio ed ha una grossa apertura mentale, risultando come uno dei segni dello zodiaco più moderni. Questo segno è capace di comunicare in maniera impeccabile, grazie al suo carisma e alla sua notevole padronanza della lingua. Il segno dei Gemelli utilizza un linguaggio molto ricercato ma facile da comprendere.

I mestieri più adatti al segno dei Gemelli sono sempre collegati alla sua capacità di comunicare. Politici, giornalisti e pubblicitari appartengono spesso a questo segno. Il Sole transita nel segno dei Gemelli tra il 21 maggio ed il 21 giugno. Il segno dei Gemelli non va particolarmente d’accordo con almeno tre segni dello zodiaco ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Ecco i tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con i Gemelli.

I segni zodiacali che non vanno d’accordo con i Gemelli

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Questo segno non va d’accordo con tutti, sicuramente non è compatibile con i Gemelli. Il segno dei Pesci si impegna molto in tutto ciò che fa e non sopporta la leggerezza dei Gemelli, che spesso confonde con una superficialità che, al contrario, raramente appartiene ai Gemelli. Questi due segni litigano in continuazione.

Toro: il secondo segno che non va d’accordo con i Gemelli è quello del Toro. Anche questo segno non va d’accordo con tutti ed è molto testardo, proprio come il segno dei Gemelli. Quando due persone con la testa dura si incontrano, difficilmente potrà nascere qualcosa di buono. E infatti questi due segni si respingono e non fanno altro che litigare, soprattutto quando sono costretti a lavorare insieme.

Cancro: il segno zodiacale che più di tutti non sopporta i Gemelli è quello del Cancro. Questo primato è molto meritato perché il Cancro è molto concentrato su sé stesso piuttosto che sul mondo esterno. Il segno dei Gemelli non riesce a sopportare questo modo di vivere, non lo condivide e non lo tollera. Tra questi due segni non potrà mai esserci alcun tipo di collaborazione, non andranno mai d’accordo.