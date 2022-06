Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ancora legati da un dettaglio: i fan scoprono tutto e reagiscono così sui social.

C’è ancora un dettaglio che unisce Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. I due si sono lasciati da più di un mese, ma continuano a catalizzare l’attenzione dei fan e degli addetti al gossip. Nelle scorse ore, i fan dell’ormai ex coppia che, per mesi, ha fatto sognare il pubblico del Grande Fratello Vip e non solo, ha notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Su Twitter, sono così rimbalzati centinaia di Twitter sull’argomento e, alcuni sono anche piaciuti alla stessa Lulù che ha lasciato il proprio like, ma qual è il dettaglio di cui parlano i fan più affezionati di Lulù e Manuel?

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: lui è l’ultima speranza?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati lo scorso 25 aprile, giorno in cui il nuotatore lo ha annunciato con un comunicato mentre la principessa era a Milano. I due, così, dopo aver trascorso insieme la notte del mesiversario ed essersi salutati per il viaggio di lavoro di Lulù a Milano, si sono lasciati e non si sono più visti. I fan, tuttavia, nutrono ancora una speranza che i due possano rivedersi anche solo per un chiarimento. La speranza è rappresentata da Justin Bieber di cui entrambi sono fan.

Nelle scorse ore, Manuel ha condiviso tra le proprie storie di Instagram alcune storie con Justin Bieber protagonista. La popstar canadese ha posato con le felpe del merchandising del nuovo tour di color viola, il colore preferito della Selassiè. Bieber, inoltre, con il tour mondiale farà tappa anche in Italia.

Mentre Lulù era nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel aveva acquistato tre biglietti (per lui, Lulù e il fratello Kevin ndr) per il concerto che Bieber terrà a Lucca il prossimo 31 luglio. Biglietti che Lulù aveva poi trovato, come sorpresa, nella sua camera, dopo la finalissima del Grande Fratello vip come ha svelato lei stessa ai fan.

Justin Bieber, dunque, continua ad unire Lulù e Manuel e i fan, oggi, si chiedono chi andrà al concerto di Bieber? Chi ha i biglietti che potrebbero essere l’occasione di un incontro? Tutto, sicuramente, verrà a galla il giorno del concerto. Per il momento, però, i fan continuano a monitorare le mosse social di entrambi e, negli scorsi giorni, hanno particolarmente apprezzato un commento di Manuel che ha smentito l’ennesimo gossip sui motivi che avrebbero portato alla fine della storia con Lulù.