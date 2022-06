Dopo il matrimonio, la coppia di Temptation Island divisa da un desiderio

La celebrazione del matrimonio della coppia di Temptation Island apre un nuovo capitolo, quello decisivo. Si tratta di un desiderio molto forte, ma che li divide in un momento così importante.

L’amore è potente, ma a volte ci sono delle situazioni per le quali non basta amarsi e tenere al bene del compagno di vita. La coppia è da poco convolata a nozze, ma già ci sono i primi diverbi e situazioni che metterebbero in difficoltà qualsiasi relazione. Andare sempre d’accordo è impossibile, ma alcune scelte dovrebbero essere fatte insieme, senza avere paura del confronto e del futuro. Ecco le ultime dal matrimonio, i fan non avrebbero mai creduto ad una situazione del genere.

Temptation Island è stato uno dei format più amati dai fan. I personaggi che sono entrati in scena hanno davvero entusiasmato, fin dalla prima puntata. Testimone di ciò è il fatto che ad oggi, dopo anni dalla messa in onda, questi sono ancora al centro delle scene e del gossip.

Questo accade perché le loro storie hanno catturato l’attenzione, e loro stessi sono stati fonte di intrattenimento e riflessione per il pubblico a casa. Ad oggi, per la coppia in questione sono cambiate molte cose, e delle altre cambieranno a loro volta. L’argomento del giorno tocca nello specifico molte relazioni, e a volte è proprio fonte di separazione duratura.

Coppia di Temptation Island: la verità dopo le nozze

Ci sono amori che vanno, e altri che vengono, quello che è certo è che nelle relazioni tutto è imprevedibile. Ci si può innamorare di uno sguardo o di un sorriso, ma è nella fase successiva, quando ci sono problemi quotidiani che la situazione si fa più dura. La separazione di un duo vip amatissimo lascia senza parole. Questo perché amarsi non basta, bisogna camminare insieme, e il matrimonio non è punto d’arrivo, ma l’inizio. La coppia di Temptation Island lo sta capendo, a poco dalle nozze ecco quanto accaduto, è sconvolgente.

Il 28 maggio il Lago di Bracciano è stato il magico scenario delle nozze di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, una delle coppie più amate del format condotto da Filippo Bisciglia, infatti non mancavano tanti vip alla cerimonia. Dagli ex gieffini, come Dayane Mello e Sonia Lorenzin come damigelle, per non dimenticare Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti. Grandi assenti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Il duo è stato fidanzato per ben 8 anni, poi qualche tira e molla, e la partecipazione al programma del viaggio dei sentimenti li ha messi a dura prova. Così, durante la cerimonia, Nello afferma di aver pianto per un’ora quando l’ha vista con il velo, lei invece più risoluta ha pensato al clima di gioia.

Reduci da nozze da sogno, ci sono già le prime divergenze. Queste nascono dal desiderio di avere un figlio. Entrambi lo desiderano, ma in momenti e fasi differenti. Ecco le loro parole di lei:

“Io vorrei prima realizzarmi, sentirmi felice da un punto di vista lavorativo e poter garantire a mio figlio un futuro come si deve.”

Ma a questa affermazione lui risponde:

“Non aspetto, vorrei tornare dalle vacanze in tre.”

Insomma, si tratta di un bel dilemma, comune a qualsiasi relazione. Già la risposta a tono per le critiche sul matrimonio sono state d’effetto, sapere che al momento i neo sposini stanno vivendo una difficoltà del genere, sconvolge. Però li rende più vicini alla gente comune. Quindi, vip o no, al matrimonio tutti vivono divergenze!