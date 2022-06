Anticipazioni Beautiful: tragedia per Liam, Hope ignara di tutto

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 5 a sabato 11 giugno 2022. Con l’aiuto di Quinn, Zoe ha fatto qualcosa di proibito

Ancora tanti avvenimenti ed emozioni nella settimana di “Beautiful”. Per i telespettatori della longeva “soap” di Canale 5 arriveranno delle puntate a dir poco imperdibili. Una delle storie centrali riguarda Zoe, che con l’aiuto di Quinn prepara un fortissimo lassativo di Eric al frullato di Paris. L’obiettivo è farla starle male e rovinarle una cena d’amore con Zende. Davvero un perfido scherzo, tanto che subito dopo lei si sentirà fortemente in colpa.

Hope spiega a Thomas che vorrebbe perdonare Liam, e prova ad organizzare un pranzo con lui per il giorno dopo. Hope, intanto, parla Finn e gli chiede un consiglio su come perdonare il tradimento di Liam. A dirla tutta le cose tra i due sembrano comunque già andare bene, e infatti i due si vedranno a pranzo. All’ultimo momento, però, il marito annulla improvvisamente l’appuntamento. Il problema è che l’uomo è affranto riguardo l’omicidio di Vinny, e sa di non poter tacere.

Beautiful, i tentativi di insabbiare le prove di un omicidio

Bill cerca di convincerlo a non farlo, e dopo aver verificato che sul luogo del dell’incidente non ci sono telecamere, gli fa sapere che qualsiasi indizio è stato di fatto cancellato. Liam a questo punto prova a dimenticare tutto, soprattutto perché i giudici potrebbero pensare che avesse una motivazione per uccidere Vinny. Liam piange in preda alla disperazione. Bill cerca di parlare con Liam e convincerlo che non ha alcuna colpa per quello che è successo a Vinny: si è disfatto della macchina e ha fatto in modo da far scomparire il portafogli e il telefono di Vinny.

Liam si sente molto in colpa e vuole andare dalla polizia per costituirsi e per questo disdice il pranzo con Hope, ma ritiene di non doverle dare spiegazioni. All’obitorio Finn riconosce la salma di Vinny e telefona a Thomas per farglielo identificare. Sarà Hope ad accompagnarlo. Infatti il cadavere di Vinny viene identificato ufficialmente da Thomas. Bill per insabbiare il più possible l’incidente, provando a convincere un affranto Liam a mettere da parte l’accaduto e ritrovare la sua vita.