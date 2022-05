Non c’è prezzo che non si può pagare per un matrimonio da sogno! Temptation Island lascia ancora il segno. Tutti i retroscena di una cerimonia da favola, ecco quanto emerso dall’ultimo evento vip.

I vip sono soliti a cercare lo sfarzo, ma in questo caso l’atmosfera creatasi è stata davvero da sogno. Il matrimonio della coppia di Temptation Island è su tutti i tabloid, perché davvero ha lasciato senza parole. E’ chiaro che non bisogna necessariamente avere il lusso per delle nozze da favola, anche nella semplicità si può avere qualcosa di magnifico, ma in questo caso non possiamo non raccontare i dettagli inediti che sono saltati fuori. Ecco tutti i retroscena sull’evento.

L’amore è il sentimento più potente, e questa coppia lo sa molto bene, specialmente per quanto ha passato a Temptation Island! Erroneamente si pensa che una relazione felice sia fatta di sola gioia, in realtà un vero rapporto è contraddistinto da innumerevoli alti e bassi.

Per giungere ad un matrimonio bisogna essere davvero pronti a tutto, nello specifico a non aver paura di affrontare qualsiasi avversità insieme. Qualsiasi storia d’amore ha i suoi problemi, l’importante è riuscire ad andare avanti.

Questa coppia di vip regala un evento da favola, ma è proprio questo che sono arrivate delle critiche poco gradite. Nonostante ciò, la risposta a tono arriva, senza deludere le aspettative. Ecco la verità su chi ha pagato!

Matrimonio da favola: la risposta a tono non manca!

Di recente, si è parlato spesso di celebrazioni e unioni. Anche un’altra coppia vip ha fatto una scelta drastica prima del fatidico sì, decisione che ha destato non poco malcontento tra i fan, infatti sono piovute delle critiche. Così, tra una news e l’altra non possiamo non aggiornarvi degli ultimi attacchi subiti da una coppia amatissima e presente sul piccolo schermo in reality seguiti dal pubblico a casa.

Si tratta di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino! Il duo è convolato a nozze il 28 maggio, location il Lago di Bracciano. I fan sono rimasti senza parole per la bellezza della cerimonia, ma non solo. Sembrerebbe che gli scatti condivisi dell’evento siano pochissimi, situazione che ha fatto storcere il naso proprio per il fatto che c’erano tantissimi vip. Non potevano mancare gli ex colleghi del Grande Fratello Vip, appunto Dayane Mello e Sonia Lorenzini, come damigelle, poi Giacomo Urtis, Samanta De Grenet, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi, e così via.

Non possiamo dimenticare Davide Varriale e Serena Spena di Temptation, ma tra gli assenti per motivi personali ci sono anche Adua Del Vesco e Andrea Zenga. Arrivati a questo punto, è iniziato il calvario mediatico.

Le malelingue hanno allora azionato il pulsante delle critiche, iniziando ad affermare che la coppia si sia fatta pagare il matrimonio vendendo le foto in esclusiva al giornale di Alfonso Signorini, Chi, e che per questo non ci sono foto.

Allora, Carlotta decide di rispondere a tono, perché incredula a queste voci, afferma durante il viaggio di nozze in Sardegna:

“Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò. Volete sapere chi ha pagato il matrimonio? I miei genitori e Nello! Ma chi lo deve pagare il matrimonio? Siate più buoni.”

Infatti, poco dopo non è mancata la condivisione degli scatti del matrimonio, nel quale lei prima indossa un abito formale, una cerimonia intima davanti pochi parenti e i testimoni. Ma siamo a conoscenza del fatto che poi si sia cambiata con un altro principesco. Insomma, tra un po’ di privacy e di condivisioni, il duo ha come sempre fatto parlare di sé.

Che il format sia fonte di gossip non è una novità, anche un’ex concorrente è su tutte le testate per aver ritrovato l’amore, ma d’altronde che aspettarsi dai personaggi del mondo dello spettacolo? In attesa di nuovi scatti da condividere, restiamo aggiornati!