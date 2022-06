“Un cervello ce l’ho”: Lulù Selassiè sbotta e asfalta così una fan

By

Non c’è giorno in cui Lulù Selassiè non legga critiche e commenti sui social. Oggi, però, ha sbottato zittendo così una fan.

Lulù Selassiè non ci sta e, rispondendo ad una fan su Twitter, mette a tacere tutti. Tutto è nato da una serie di like che la principessa ha lasciato ai tweet condivisi da uno dei suoi fan più attivi. Di fronte ai numerosi like di Lulù, una ragazza ha sottolineato il gesto della principessa che, a sua dire, sarebbe arrivato dopo mesi.

Di fronte al tweet di questa ragazza, la Selassiè che, su Twitter, legge e guarda tutto ciò che la riguarda, ha deciso di replicare immediatamente. Una reazione che le fatine e i fatini di Lulù hanno particolarmente apprezzato.

Lulù Selassiè, pioggia di like ai tweet di un fan: una ragazza commenta e lei sbotta

Da settembre, sono tantissimi i fan che si sono affezionati a Lulù amandola in tutte le sue sfaccettature. Tra i fan più attivi c’è sicuramente Jordeen che, su Twitter, ha lanciato anche l’iniziativa per permettere a Lulù di partecipare al videoclip di Bandana, il brano di LDA. Iniziativa di cui è venuto a conoscenza anche lo stesso figlio di Gigi D’Alessio che ha così lanciato un messaggio alla Selassiè.

Su Twitter, così, Lulù ha lasciato diversi like a molti tweet di Jordeen e una ragazza ha così commentato il gesto dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo a cui è legata ancora per la comune passione per Ultimo.

“Strafelice per tutti i like che ha messo Lulù a Jordeen, finalmente la fatina si è accorta di tutto quello che hai fatto, perchè l’hai sempre amata al contrario di come diceva qualcuno, i tuoi ca**o di diritti”, ha scritto una ragazza.

Quest’ultimo tweet è stato letto anche da Lulù che ha immediatamente replicato così: “Ma quale finalmente!!!! L’ho sempre saputo tesoro, un cervello ce l’ho! Ho sempre amato Jordeen, e letteralmente 3 giorni dopo la fine del gf ci ho parlato! Grazie”, è stata la risposta secca di Lulù che è stata apprezzata da tutti gli altri fan.

Nulla, dunque, sfugge a Lulù che ha da poco festeggiato il 24esimo compleanno condividendo un dolce ricordo. Ufficialmente single dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo, Lulù dedica il proprio tempo al lavoro, alla famiglia, agli amici e ai suoi fan che le dimostrano sempre affetto e sostegno e che la principessa ringrazia sempre.