Altro che Luca e Matteo: Lilli e Federica si consolano dopo Uomini e Donne

Altro che Luca Salatino e Matteo Ranieri: le non scelte Lilli Pugliese e Federica Aversano si consolano dopo Uomini e Donne.

Luca Salatino e Matteo Ranieri sono ormai un vecchio ricordo per Lilli Pugliese e Federica Aversano. Le non scelte dei due tronisti che, a Uomini e donne, oltre all’amore di Soraia Ceruti e Valeria Cardone hanno trovato anche l’amicizia, sono pronte a consolarsi con un’importante novità che potrebbe concretizzarsi tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Lilli e Federica, smaltita la delusione per la scelta di Luca e Matteo che hanno preferito le altre corteggiatrici, sono pronte a consolarsi cogliendo al volo una grande occasione.

Lilli Pugliese e Federica Aversano dimenticano così Luca Salatino e Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Lilli Pugliese e Federica Aversano, per mesi, sono state le protagoniste di Uomini e Donne come corteggiatrici di Luca Salatino e Matteo Ranieri. In tanti pensavano che sarebbero state le scelte dei tronisti i quali, tuttavia, hanno preferito rispettivamente Soraia Ceruti e Valeria Cardone. Una delusione forte sia per Federica che per Lilli. Tuttavia se la Aversano si è consolata trascorrendo qualche giorno in compagnia dell’amica Soraia Ceruti, Lilli è stata lontana dai social per qualche giorno.

Ora, tuttavia, entrambe sono tornate a condividere su Instagram foto e video dei momenti che trascorrono con le persone importanti della loro vita. Entrambe bellissime e single, sono pronta a godersi l’estate in compagnia degli amici aspettando quella che potrebbe essere una grande occasione per la loro vita privata. Sia Federica che Lilli, infatti, sono state particolarmente apprezzata per il percorso fatto a Uomini e Donne come corteggiatrici.

Proprio su di loro potrebbe puntare Maria De Filippi che, nell’ultima stagione, al di là della presenza di Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni, oggi fidanzata con Alessandro Basciano con cui sogna di avere un figlio, ha puntato su volti sconosciuti. Lo stesso Luca Salatino è salito sul trono dopo non essere stato scelto da Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani con cui è felicemente fidanzata.

Lilli Pugliese e Federica Aversano potrebbero così consolarsi con il trono di Uomini e Donne. Per il momento sono i nomi più caldi per la prossima stagione del dating show di canale . Tuttavia, la certezza arriverà solo a fine agosto quando tutti i protagonisti di Uomini e Donne torneranno in studio per le nuove registrazioni.