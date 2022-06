Alex bollente dopo Amici: il dettaglio hot scatena il web

Il dettaglio hot scatena il web: Alex bollente dopo Amici

Alex è uno degli ex allievi di Amici 21. Il ragazzo si presenta nella Scuola di Maria De Filippi già dal pomeridiano e riesce ad arrivare in finale.

Il cantante non vince il montepremi, ma ha comunque guadagnato tanta notorietà arrivando secondo nel suo settore. Adesso Alex sta girando per tutta l’Italia presentando il suo primo e nuovo EP nelle varie librerie.

La temperatura si alza! Alex scatena il web con un dettaglio veramente hot. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Il dettaglio hot che scatena il web: Alex bollente dopo Amici

Alex, dopo la sua partecipazione ad Amici, sta riscuotendo davvero molto successo. Grazie alle sue capacità canore, il ragazzo arriva in finale ottenendo anche delle proposte davvero interessanti.

Il 10 giugno è uscito il suo primo EP e adesso sta girando tutta la nostra nazione per un tour negli store. Milano, Bari, Catania, Palermo e Roma sono solo alcune delle tappe incontrate, mentre Maria De Filippi cala l’asso per la prossima edizione di Amici.

Il giorno dopo dell’uscita del suo EP, Alex si ferma al Mondadori Store nella capitale per incontrare i suoi fan. Sempre sorridente e con la bandana in testa che lo contraddistingue, il dettaglio hot non passa affatto inosservato.

Il cantante è molto educato e felice nell’incontrare i suoi fan. Accoglie tutti con un dolce sorriso e tanta voglia di conoscere chi lo ha portato avanti nella scuola di Amici.

Alex è molto bollente, però. Si presenta all’evento con una semplice maglietta nera, la bandana del medesimo colore, tantissimi bracciali e anelli e un pantaloncino corto verde mela.

E’ proprio grazie a questo ultimo capo di abbigliamento che si può notare un dettaglio hot che è impossibile che passi inosservato. Il cavallo del pantalone mette molto in risalto le sue parti intime. Mamma mia che caldo…

Le potenzialità di questo ragazzo sono veramente tante, in tutti i sensi. I fan sono entusiasti e Alex già bellissimo, è ancora più bollente, mentre riceve una proposta pazzesca insieme a Luigi Strangis.

Beh, che dire. Alex è proprio bravo ahah. A parte gli scherzi, il cantante grazie ad Amici ha imparato a lasciarsi andare nell’esprimere quello che pensava e ha iniziato a credere di più in se stesso. Con questo dettaglio hot non so come potesse dubitare delle sue capacità