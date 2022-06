Cantante italiano conquista la scena internazionale: non ci sono più dubbi

La musica porta lontano il cantante italiano più amato: la scena internazionale è stata conquistata! La ragione sconvolge i fan, perché è una ulteriore conferma della sua arte.

Conquistare una grossa fetta di pubblico non è poco, specialmente quando si approda nella scena internazionale. Il cantante italiano di cui parleremo oggi, non ha avuto una vita facile. Salire sul palco è però da sempre stato il suo modo di reagire a tutti i problemi e alle avversità che ha incontrato. Moderno, profondo e originale, come non si può non riconoscere l’unicità del suo stile?

Sui social approda il trend più cliccato dai ragazzi: “fai un beat”, moda che sta portando tutti gli influencer e i tik toker più famosi a scherzare su delle rime improvvisate, ma i testi e le rime baciate non sono uno scherzo. Sono il mezzo per condividere messaggi, e quando questi arrivano dritto nel cuore del pubblico, sono più di una semplice assonanza.

Il cantante italiano è una vera stella del rap, se non possiamo definirlo proprio il Re del beat. E’ attivo e presente sulla scena rap italiana fin dagli inizi, e continua a rimanerci con grande dignità, perché ha sempre portato brani d’effetto, ma con contenuti.

La ragione per cui è approdato sulla scena internazionale è perché ha delle idee sensazionali, le quali non passano inosservate ad altre star musicali.

Cantante italiano approda sulla internazionale, ecco come

Diciamo che non è l’unico artista ad aver di recente dominato la scena internazionale, c’è stato un cantante che ha avuto un doppio traguardo dal fiocco rosa al duetto, segnando un periodo florido per la crescita artistica e personale. Del resto, il mondo della musica è ricco di varietà e diversità, tutte uniche. Saper apprezzare l’estro e il talento di un artista non è poco, soprattutto riconoscerlo è più di un atto dovuto, ma è il disvelamento di una verità!

Ebbene sì, stiamo proprio parlando del King del rap, Marracash nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, originario di Palermo. Il rapper ha letteralmente conquistato le classifiche con l’album Noi, loro gli altri, il quale è stato molto chiacchierato proprio per la scena qui sopra condivisa. Si tratta di un frame del videoclip di Crazy Love, canzone che tratta la storia d’amore tormentata e passionale tra lui e la cantante Elodie, con la quale si era lasciato quando uscì il brano. Lui però la volle comunque nel video.

Marracash però ha letteralmente conquistato la scena internazionale non per il gossip, ma perché ha ispirato un altro cantante: Maluma!

Infatti, da come è ben evidente dall’altro frame qui sopra screenshottato, il cantante latino ha ripreso la stessa idea di arco e freccia proprio come Marra! Il punto è che il rapper italiano ha fatto volutamente una citazione ad una performance del 1980. Quella di Marina Abramović, che in compagnia del compagno di quei tempi, Ulay, hanno impersonato la performance chiamata Rest Energy.

Quindi, Marra ha dato dimostrazione di apprezzare l’arte in tutte le sue forme, legando le varie forme di espressioni, dandone voce attraverso la sua canzone! Il mondo della musica è protagonista di tante news, di recente si è parlato del nuovo fidanzato di Paola di Benedetto un cantante noto, finendo per alimentare la presenza di nuove coppie sulla scena del gossip.

Così, amore turbolento o meno, possiamo confermare che Marracash è garanzia di musica unica e originale, così tanto da ispirare anche altri performer oltreoceano.