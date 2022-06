La drastica decisione di Jessica Selassié: dopo il GF Vip dice basta a tutto

Jessica Selassié è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6. Entrata nella Casa in punta di piedi in compagnia delle sue due sorelle più piccole, mese dopo mese la Princesse ha tirato fuori il suo carattere, ma anche la voce.

E’ proprio per questo suo aspetto che Jessica ha vinto. E’ stata un ottimo modello per tutte le ragazze che hanno visto il suo percorso al GF Vip. Non è mai troppo tardi per vedersi bella e sentirsi sicure.

Ma nelle ultime ore, la maggiore delle Selassié prende una drastica decisione. Vediamo insieme cosa ha rivelato

La drastica decisione di Jessica Selassié dopo il GF Vip

Jessica Selassié, dopo la vittoria del montepremi di 150 mila euro, torna a casa sua a Roma. La ragazza adesso è molto seguita sui social, ma lei preferisce mantenere la sua riservatezza.

Da quando ha partecipato al reality show, ogni settimana escono notizie e indiscrezioni che la vedono protagonista, mentre Jessica lancia la frecciatina proprio a Lui. All’interno della Casa, la Princesse ha avuto un flirt con il cuoco toscano Barù. I fan si sono affezionati alla coppia, nonostante i due siano rimasti sempre amici.

Le varie riviste continuano a scrivere di Barù e Jessica supponendo anche delle cose non vere. Ecco che quindi la maggiore delle Selassié prende una drastica decisione che rivela sul suo profilo Instagram.

“Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita e ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente” scrive Jessica sul suo profilo social e conclude: “Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza dovrà risponderne davanti alla Legge”.

L’ex gieffina ha sempre sottolineato il fatto che ci tiene a mantenere la sua vita privata e anche nella Casa aveva rivelato di non essere una ragazza molto social.

I fan si lamentano perché la Princesse mantiene poco aggiornato il suo profilo, ma lei preferisce vivere piuttosto che postare.

La sua richiesta è molto più che lecita e sinceramente lo trovo un altro ottimo spunto di riflessione per i suoi follower, mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni svelano tutto.

Jessica Selassié prende una drastica e giusta decisione dopo il GF Vip. Se prima potevamo vederla 24 ore su 24 grazie al reality show, adesso la Princesse vuole tenere la sua vita privata. Qualsiasi fake news è a rischio adesso