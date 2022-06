Test: soltanto un vero genio della logica risolverà il rompicapo

Grazie a questo test potrai aiutare Mario a vendere i suoi prodotti ad un prezzo corretto. È tutto nelle tue mani, vediamo cosa sai fare

Ormai ci siamo, tra poco arriveranno i saldi ed il test di oggi riguarda proprio un negozio di abbigliamento. Dovrai aiutare il commerciante a risolvere il mistero della camicia e del cappellino, altrimenti non potrà aprire il negozio domani mattina. Il tuo compito è molto delicato, dovrai stare molto attento e valutare con attenzione ogni possibilità prima di rispondere. È tutto nelle tue mani!

Il nostro amico Mario ha un piccolo negozio di abbigliamento in centro. Gli affari vanno abbastanza male ultimamente, la gente compra poco e fa troppo caldo per uscire di casa. Il commerciante decide di investire su una promozione: una camicia ed un cappellino costeranno soltanto 110 euro, anziché 200. Il primo cliente che entra chiede a Mario: “Quale sarebbe il prezzo della camicia e del cappellino se fossero venduti singolarmente?”.

Come risponderà il commerciante? Un piccolo aiuto: il cappellino costa cento euro in meno rispetto alla camicia. Hai soltanto trenta secondi per rispondere al quesito, non deludere il nostro amico venditore. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere questo test di logica e ragionamento è assolutamente necessario non farsi prendere dall’ansia. Trenta secondi possono sembrare pochi ma in realtà non è così. Sfruttandoli bene, è possibile dare la risposta corretta senza alcun problema. Se ci sei riuscito, non ci resta che farti i complimenti. Sei stato davvero bravo e non era per niente facile risolvere il mistero del negoziante.

Se, al contrario, hai litigato con i numeri e sei ancora bloccato, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu debba soltanto fare un po’ di allenamento in più con altri test simili a questo. Vedrai che in futuro riuscirai anche tu a rispondere entro il limite prestabilito. Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: sappiamo che la somma dei due prodotti è 110 euro e che la camicia costa 100 euro in più rispetto al cappellino. L’unica soluzione possibile è che la camicia costi 105 euro ed il cappellino soltanto cinque euro.