Royal Family: incredibile, sono stati costretti a scappare

Il Giubileo di Platino è ormai alle spalle ma in Gran Bretagna si continua a discutere sul comportamento di alcuni membri della Royal Family

Secondo quanto si apprende dai social network, gli inglesi avrebbero apprezzato molto i festeggiamenti per il Giubileo di Platino. La partecipazione agli eventi in onore della Regina Elisabetta è stata massiccia, non solo a Londra. Anche in altre città del Regno Unito sono state organizzate delle feste. Ad alcune di esse hanno partecipato anche dei membri della Royal Family.

È il caso dei festeggiamenti che si sono tenuti a Cardiff, ai quali hanno preso parte anche Kate, William e i loro due primi figli, George e Charlotte. Nonostante sia passata più di una settimana dalla chiusura degli eventi ufficiali, in Gran Bretagna c’è ancora molta agitazione sull’evento dell’anno. Nel mirino dei sudditi ci sono due membri della corona, i quali avrebbero lasciato i festeggiamenti quando erano ancora in corso.

Harry e Meghan hanno lasciato Londra mentre la Royal Family era sul balcone

Ancora polemiche su Harry e Meghan. Nonostante la grande gioia di vederli a Londra per il Giubileo di Platino, i sudditi inglesi hanno mosso alcune critiche per una decisione piuttosto impopolare. L’ex attrice statunitense e suo marito avrebbero lasciato Londra durante il Trooping the Colour. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Sussex sarebbero saliti sull’aereo mentre la Royal Family si affacciava al balcone. Harry e Meghan non avevano il permesso di presenziare all’evento.

Un gesto polemico o esigenze legate al ritorno negli Stati Uniti? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma i Sussex si sono fatti accompagnare in aeroporto e si sono imbarcati su un jet privato. Harry, Meghan, Archie e Lilibet Diana hanno lasciato l’aeroporto di Farnborough alle 13:30 di domenica 5 giugno, mentre il corteo del Giubileo di Platino è terminato un’ora dopo. La permanenza a Londra è stata abbastanza curiosa per i Sussex.

I Duchi di Sussex hanno organizzato una piccola festa per il primo compleanno della piccola Lilibet Diana. La festa si è tenuta nel Castello di Windsor, pare che ci fosse anche la Regina Elisabetta, anche se non ci sono foto di questo evento privato. Assenti Kate e William. Cambridge e Sussex si sono quasi totalmente ignorati durante i festeggiamenti, sottolineando ancora una volta che i dissidi tra i due fratelli e le rispettive mogli non sono stati ancora sanati.