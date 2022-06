Matrimonio bis per la coppia più amata di Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne sta per celebrare una seconda volta il loro matrimonio che tanto ha fatto parlare gli utenti della rete. Dietro questa scelta, però, non c’è un capriccio o follie di star ma uno specifico motivo.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni di messa in onda, ha permesso a numerose coppie di poter trovare l’amore e di mettere su famiglia.

Alcune, infatti, a discapito delle malelingue, si sono davvero formate all’interno degli studi Elios di Roma e continuano ad essere unite anche nella vita vera. C’è chi addirittura come Beatrice Valli e Marco Fantini hanno intenzione non solo di sposarsi una volta, ma ben due!

Sì, avete letto bene: la coppia ha annunciato un secondo matrimonio a distanza di poche settimane dal primo. Attenzione, però, dietro questa scelta non c’è un capriccio da star ma un motivo ben specifico.

Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo sposi!

Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, dove le due ex corteggiatrici hanno reagito così al no della scelta, hanno annunciato sui loro canali social che sono pronti a ripetere l’evento che si è svolto qualche settimana fa a Capri e che ha attirato e non poco l’attenzione mediatica, considerando che le loro nozze sono state rimandate per diverso tempo a causa della pandemia.

La Valli, infatti, ha confidato che durante la prima celebrazione delle nozze i due hanno svolto soltanto un rito civile in quanto per una questione organizzativa sarebbe stato molto complicato spostare gli ospiti dalla chiesa alla location dell’evento e così si sono limitati a svolgere il tutto presso la struttura scelta.

Ora i due sono pronti anche per il rito religioso e lo faranno a Milano. Questa volta, però, non ci sarà tutto quello che c’è stato a Capri in quanto Beatrice Valli sul secondo matrimonio ha raccontato che sarà una cerimonia intima a Milano con pochissimi invitati al seguito.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano per una seconda volta celebrando il loro amore che dura da moltissimi anni e che gli ha permesso di mettere su una bellissima famiglia.