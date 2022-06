La telenovela spagnola Una Vita sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori, i quali non credono ai loro occhi: la verità sta venendo a galla! Nelle anticipazioni del giorno parleremo proprio di Genoveva e dei suoi marchingegni.

La soap spagnola Una Vita è un successo indiscusso per il pubblico a casa. Le ardite trame sono fonte di grandi colpi di scena, questi si intrecciano tra loro, scatenando delle situazioni al limite della follia. Già negli scorsi appuntamenti abbiamo parlato delle gesta di Genoveva, ma queste non finiscono. La donna continua a nutrire dei grossi sospetti, ed è proprio dalle sue azioni che subentra la verità.

La scena clou si esaurisce nel soggiorno di casa Quesada, in occasione della cena organizzata da Aurelio, il marito di Genoveva. Questi non sopporta più le pressioni della donna nell’incontrare la coppia composta da David e Valeria. Le intenzioni della donna però sono altre.

Le ultime scene sono già state ricolme di continue tensioni, basta ricordare la fuga di Fatima, la domestica che avrebbe anche derubato il collerico Felipe, sempre più convinto di non volere nessuno in casa.

E’ proprio durante queste situazioni che la protagonista della puntata di oggi, si renderà conto di quanto possa essere amara la verità.

Genoveva e l’interrogatorio: crolla il castello di menzogne

Non è la prima volta che la donna compie degli atti per conoscere la verità. Infatti, tra seduzioni e menzogne ha già cercato di scovare la verità da David, ma questa volta continua imperterrita a voler sapere la realtà dei fatti. Aurelio, David e Valeria sono protagonisti di una cena a dir poco spiacevole, perché tra una chiacchiera e l’altra, messi alle strette non manderanno giù alcun boccone.

La cena è l’occasione perfetta per scoprire la verità, e senza temporeggiare o tentennare Genoveva fa letteralmente un terzo grado, un vero interrogatorio a David. Dalle discussioni emerse, sembrerebbe che il marito, Aurelio, già li conoscesse una volta arrivati ad Acacias, ma non solo.

La coppia non è sposata! Valeria è in realtà unita a Rodrigo, personaggio che è al momento sotto la custodia dei Quesada. Ma non finisce qui, perché nel dopo cena l’attenzione si sposta proprio in direzione del marito, il quale messo alle strette non può fuggire dal castello di menzogne che la moglie sta ricostruendo!

Come se non bastasse, c’è un nuovo arrivo ad Acacias che sconvolge tutti. Nel frattempo, una parte di verità è stata svelata grazie alla perseveranza della donna, che mai si è arresa ai dubbi.