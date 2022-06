Indovinello con trabocchetto: sai riconoscere la metafora?

Le sfide più divertenti sono quelle un po’ folli, e quella del giorno che ha a che fare con una metafora, lo è. L’indovinello da risolvere ha un trabocchetto, non farti condurre fuori strada, rimani concentrato e risolvilo in trenta secondi.

La bellezza dei rompicapo di logica sta proprio nel fatto che sono imprevedibili e mai scontati. In quello del giorno dovrai leggere con attenzione la consegna, ma ascolta i miei suggerimenti. Il punto è che non sempre vanno considerati alla lettera, ma l’immaginazione è l’arma migliore per raggiungere la soluzione. L’indovinello con trabocchetto ti aspetta, ma hai pochissimo tempo per risolverlo!

Come già accennato, la metafora è presente in questo indovinello, ed è da qui che devi partire per conoscere la risposta esatta. La consegna ha in sé tutti gli elementi e le informazioni necessarie alla risoluzione dell’enigma. Te lo riscrivo con maggior ordine e chiarezza:

“Ho solo un occhio, ma non vedo. Cosa sono?”

Appunto, è proprio dal fatto che c’è una metafora che devi considerare l’occhio in questione come qualcosa di diverso da come potresti immaginartelo comunemente. Insomma, ti ho dato troppi suggerimenti, la risposta dovrebbe ormai essere palese.

Indovinello con metafora: ecco la soluzione!

Essere un bravo solutore è possibile, ma soltanto con tanto impegno. Risolvere tanti rompicapo non è dato dall’intelligenza di un individuo, ma dalla sua dedizione. Le abilità e capacità di ognuno sono fondamentali in questo segno, perché vanno allenate ed esercitate con costanza, altrimenti il ragionamento non può dare i suoi frutti. Se ti piacciono test un po’ assurdi, ti consiglio di fare un rompicapo matematico con le lettere, fidati che è davvero divertente. Mentre per quanto riguarda quello del giorno, ti svelo la risposta esatta.

Se sei giunto fino a questo punto, sei certo della soluzione, ma vuoi anche una spiegazione! Come già ribadito più volte nei paragrafi precedenti, questo enigma ha a che fare con un trabocchetto ed una metafora. I miei suggerimenti avresti dovuto coglierli al volo, perché sono fondamentali per la risoluzione del test.

Appunto, la risposta esatta è ciclone, perché l’occhio di cui si sta parlando è quello in questione! Non si tratta di un concetto tradizionale e convenzionale, ma parafrasato in un modo di dire!

Se sei abile a scovare i trabocchetti, ti consiglio un rompicapo visivo nel quale devi trovare l’orsetto senza fiocco, non ti ci vorrà molto, ma si è davvero nascosto bene l’amichetto in questione.

Ti è piaciuta la sfida? Ci vediamo al prossimo rompicapo, nel frattempo allenati.