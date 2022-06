Cicogna in arrivo per la sposa più discussa di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista, una sposa del programma è in dolce attesa. “Una nuova vita si sta facendo largo”, ha annunciato sui social

Arriva una lieta notizia per l’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista. La ragazza ha annunciato di essere in dolce attesa e aspettare un figlio. Lei è una delle ex protagoniste del famossimo dating show di Real Time, che ha avuto un’importante esperienza nel programma. I fan della trasmissione la ricorderanno sicuramente, perché fece molto parlare di lei. Parliamo di Sitara Rapisarda e di tutte le sue “avventure” nel programma di nozze al buio. Come il pubblico ricorderà, lei sposò senza mai averlo visto prima Gianluca Elifani.

Le cose tra loro non sono mai andate bene, e alla fine del programma (le famose cinque settimane di prova) decisero di separarsi e procedere col regolare divorzio. Una storia, quella tra Sitara e Rapisarda, che andò avanti senza particolari sussulti, giusto il tempo di completare l’iter della trasmissione. Ma tra loro non è mai scattato nulla. Poi la donna è tornata alla sua vita solita, e proprio in questo senso ha trovato ben presto un altro amore: la curiosità è che tra tante persone nel mondo andò a scegliersi un altro ex partecipante di Matrimonio a prima vista, vale a dire Andrea Ghiselli.

Matrimonio a prima vista, doppia gravidanza per i due ex concorrenti

Pure lui ex concorrente, che nel programma sposò al buio Nicole Soria. Tuttavia, nemmeno questa storia è andata bene, e forse Sitara si è resa conto che è meglio lasciar perdere altri “reduci” dal popolare dating show. Infatti, pur tornando nella sua vita normale, frequenta una persona di cui si sa poco. Però sia per lei che per Andrea Ghiselli le cose stanno andando bene. Infatti entrambi hanno dato la lieta notizia che diventeranno genitori: Andrea Ghiselli (che nello show sposò Nicole Soria) sta per diventare papà. Ora è fidanzato con Francesca Musci, anche lei ex sposa del programma.

Per quanto riguarda Sitara, invece, il suo uomo non arriva da matrimonio a prima vista. Anche lei ha annunciato di essere in attesa di un nuovo arrivo, e lo ha fatto con un bel post su Instagram. “Scoprirti è stata l’emozione più forte, intensa ed inaspettata della

nostra esistenza – ha scritto Sitara – Una nuova vita si sta facendo largo in questo mondo”. Il suo nuovo compagno è Marco Casoria, tatuatore professionista. I due aspettano un bel maschietto.