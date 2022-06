Addio Tomaso Trussardi! Michelle Hunziker: così si lascia andare con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker ha detto ufficialmente addio a Tomaso Trussardi. La conduttrice si è lasciata andare con Giovanni Angiolini: le foto non lasciano alcun dubbio!

Michelle Hunziker negli ultimi tempi si è trovata al centro della cronaca rosa in quanto ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

I due sono stati legati per moltissimi anni ed hanno messo su una bellissima famiglia. Purtroppo però le cose non sono affatto andate sperato e di recente hanno ufficializzato la fine del loro amore. La conduttrice di Striscia La Notizia non si è però persa di animo ed è stata più volta paparazzata insieme a Giovanni Angiolini, medico e noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Grande Fratello.

La conduttrice ora ha ufficialmente voltato pagina e sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è stata immortalata così!

Michelle Hunziker dice addio a Tomaso Trussardi: ora c’è solo Giovanni Angiolini!

Michelle Hunziker sembrerebbe aver messo un punto definitivo al matrimonio con Tomaso Trussardi, che invece è stato beccato in loro compagnia, e attraverso il settimanale diretto da Alfonso Signorini è possibile vedere come lei abbia deciso di staccare la spina dello stress quotidiano per godersi qualche momento di relax insieme a Giovanni Angiolini.

I due sono stati immortalati su uno yatch all’Asinara, intenti a prendere il sole, scambiarsi qualche coccola e a godersi una romantica cena insieme, più belli e innamorati che mai. Almeno per il momento, però, è bene specificare che la conduttrice di Striscia La Notizia ha non ha ancora confermato la relazione con l’ex gieffino e nemmeno lui ha proferito parola in merito al loro rapporto ma sembra essere più chiaro che mai che tra i due ci sia qualcosa di speciale e non una semplice amicizia.

Michelle Hunziker dopo il matrimonio con Tomaso Trussardi ha trovato la felicità al fianco del medico con cui viene paparazzata da qualche tempo a questa parte? Sicuramente tra loro c’è un certo feeling e se dovesse evolversi in qualcosa di più, siamo certi che sarà lei stessa a confermarlo ai suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante il corso di questi anni.