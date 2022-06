Test: sei una persona che cambia facilmente idea?

Sei una persona che cambia facilmente idea? Scoprilo scegliendo un fazzoletto colorato. Questo test potrebbe esserti molto utile in futuro

Spesso si dice che solo gli stupidi non cambiano idea, ma è veramente così? A volte cambiamo idea soltanto perché ci facciamo convincere da qualcuno del contrario, altre volte ci affidiamo agli altri perché siamo insicuri. E poi c’è chi cambia idea perché si accorge di aver detto una sciocchezza. È una qualità rara, pensi di esserne in possesso? Il test di oggi potrebbe aiutarti.

Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Stiamo provando soltanto a regalarti qualche attimo di distrazione, soprattutto se oggi dovrai affrontare una lunga e noiosa giornata a lavoro. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e prendere una decisione, possibilmente senza chiedere l’aiuto di nessuno. Dovrai farlo in totale autonomia.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo due fazzoletti. Il primo è rosso ed il secondo è blu. Quale preferisci? Quale fazzoletto ha attirato per primo la tua attenzione? Lasciati guidare dall’istinto e poi consulta il profilo abbinato alla tua scelta.

I profili del test

Fazzoletto rosso: preferisci il fazzoletto rosso? Bene, questa decisione evidenzia un aspetto del tuo carattere che tutti vedono. Non sei una persona che cambia idea facilmente e non lo fai nemmeno se ti accorgi di aver commesso un errore. Hai la testa dura e sei sempre convinto di avere ragione, anche quando i fatti dimostrano il contrario.

Fazzoletto blu: se hai scelto il fazzoletto blu, vuol dire che la tua personalità è molto chiara. Non sei disposto a cambiare idea facilmente ma lo fai se capisci di aver detto una stupidaggine. Di solito non parli di argomenti che non conosci, preferisci affidarti a chi è esperto in materia. Quando ti capita di parlare di qualcosa che non comprendi fino in fondo, sei assolutamente disposto a rivedere le tue idee e a cambiare idea.

Il test di oggi è terminato. E tu, pensi di essere una persona in grado di cambiare idea? Se hai apprezzato questo test, sappi che ne potrai trovare altri sul nostro sito, sempre molto divertenti come questo.