I segni zodiacali che amano il mare: ecco i primi tre in classifica

Questi tre segni zodiacali non vedono l’ora che arrivi il weekend per andare a mare. La spiaggia è un vero e proprio richiamo per loro

Ormai ci siamo, l’estate è alle porte e molte persone stanno organizzando le proprie vacanze al mare. In realtà, almeno dal punto di vista climatico, l’estate è già arrivata da quasi un mese, anche se stiamo vivendo quasi tutti queste splendide giornate in ufficio o al lavoro. Ma state tranquilli, tra poche settimane riusciremo a goderci il sole, la spiaggia, il mare e il meritato relax.

Questo è il desiderio di tutti ma in particolare di tre segni zodiacali. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, amano il mare più degli altri. È una passione che nasce già da bambini e che si sviluppa per tutta la vita. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che amano di più il mare, ecco i primi tre in classifica. E tu, sei un amante del mare? Credi che ci sia anche il tuo segno in questo elenco?

I tre segni zodiacali che amano il mare

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Questo segno dello zodiaco ha diverse passioni, tra queste c’è sicuramente il mare. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama passare interi pomeriggi in riva al mare, ascoltando il rumore delle onde, giocando con la sabbia. La Bilancia ama tutto della spiaggia, dal tuffo all’alba fino alle infinite conversazioni con il vicino di ombrellone, discutendo dell’ultimo acquisto della sua squadra del cuore o del nuovo matrimonio di un attore di Hollywood.

Cancro: al secondo posto troviamo il segno del Cancro. Questo segno zodiacale non riesce a rinunciare al mare. Si tratta sicuramente di una di quelle persone che inizia ad andare al mare sin dal mese di aprile, anche se le temperature non sono ancora alte. Ma al Cancro non interessa, non c’è nulla di meglio che passare una bella giornata al mare in compagnia delle persone alle quali tiene di più. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco preferisce rinunciare ai comfort della casa in città per risparmiare e comprare una casetta in riva al mare, dove passare le sue estati.

Gemelli: al primo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno non ha dubbi su dove passare le ferie estive. Sabbia, mare, ombrellone e tanto relax. Sono le priorità estive dei Gemelli. Questo segno ama andare in spiaggia all’alba, quando non c’è nessuno, per godersi i rumori del mattino e l’acqua ancora pulita e incontaminata. Se dipendesse da questo segno, sarebbe sempre estate.