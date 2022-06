By

I fan di LDA sono in ansia: la particolare richiesta fatta a Gigi D’Alessio

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è uno dei cantanti che ha partecipato all’ultima edizione di Amici. Il ragazzo entra nella Scuola con un solo obbiettivo: non essere più conosciuto come “il figlio di”, ma creare il suo nome all’interno della musica italiana.

Il ragazzo ce la fa! Partecipa al pomeridiano, arriva al serale e a pochi passi dalla finale viene eliminato, ma l’obbiettivo è stato raggiunto.

Tornato alla sua vita a Napoli, LDA fa una particolare richiesta a suo padre Gigi D’Alessio.. Vediamo insieme cosa è successo

LDA è in ansia: la particolare richiesta fatta a Gigi D’Alessio

LDA ha appena fatto uscire il suo LP con i suoi singoli, come Sai, Io volevo solo te, Quello che fa male.

Luca sogna in grande e ha tante ambizioni per il suo futuro. D’altronde, questo è solo l’inizio…

Il cantante di Amici viene invitato dal giornale Il Tempo per una intervista e inizia parlando della conduttrice Maria De Filippi.

“E’ una donna vera. Riesce sempre a trovare le parole giuste in ogni situazione” rivela LDA e aggiunge molto dolce: “Per me è una seconda mamma“.

Mentre un dettaglio hot di Alex non passa affatto inosservato, l’attenzione dell’intervista si sposata sulla professoressa Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica ha più volte criticato il figlio di Gigi D’Alessio ritenendolo troppo simile a suo padre.

“All’inizio non capivo perché ci fosse tutta questa acredine nei miei confronti da parte della professoressa” commenta Luca che ha poi imparato a farsi scivolare di dosso le critiche delle Pettinelli capendo che non si può piacere a tutti.

Ma ecco che spunta la richiesta particolare di LDA a suo padre. Gigi D’Alessio continua a cantare in tour e fra pochi giorni, il 17 e il 18 giugno, canterà in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il sogno dell’ex cantante di Amici è quello di cantare proprio nella sua città e rivela ai microfoni de Il Tempo: “Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli“.

Il ragazzo ha questo sogno e magari potrebbe sentire anche alcuni suoi ex compagni della scuola per fare una sorta di reunion, mentre Maria De Filippi cala l’asso e arriva Lei.

LDA ha fatto una richiesta particolare a suo papà Gigi D’Alessio e non ci resta che attendere la sua risposta. Secondo voi, questa è una mossa che lo porterà ad essere definito “il figlio di” o è una buona tattica per farsi conoscere ancora di più?