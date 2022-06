Mercedesz Henger oggi è una bomba di sensualità, ma nel 2016 era così!

La bellissima Mercedesz Henger è sempre più splendida. La figlia di Eva riscuote sempre più successo, sia sui social che nelle apparizioni tv

L’Isola dei Famosi ha sempre portato fortuna a Mercedes Henger. Fu proprio il reality a lanciarl sul piccolo schermo, dove ottenne un grande successo. Era il 2016 e il suo arrivo fu una sorpresa. Non solo per l’aspetto fisico (lei è la figlia di Eva Henger e del compianto Riccardo Schicchi), ma anche per un grande talento nelle prove fisiche e quelle per ottenere le ricompense. Si mostrò al pubblico sei anni fa, e da allora di strada ne ha fatta.

Pur senza sfondare nel mondo dello spettacolo, è stata comunque spesso presente in tv con varie comparsate e ospitate, e adesso ha avuto la grande chance di tornare all’Isola dei Famosi. Nella sua prima esperienza aveva 25 anni, oggi ne ha 31 e si presenta come una donna matra e sicura di sé. Sicuramente attraente come poche, visto che ha saputo conquistare il “restio” Edoardo Tavassi, che inizialmente sembrava volesse resistere al “corteggiamento” della ragazza, ma poi è nettamente crollato sotto il fascino di Mercedesz.

Mercedesz Henger agli esordi sull’Isola e oggi: come è cambiata in sei anni

Per lei c’è stato anche un importante cambiamento fisico nel corso di questi anni: nella sua prima esperienza sull’Isola la figlia di Eva Henger appariva indubbiamente “graficilina”, mentre col tempo è cambiata. Il pubblico ricorderà il grande dimagrimento durante l’esperienza in Honduras nel 2016. Perse molti chili e a un certo punto ci fu grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Da ricordare una prova in cui trattenne il fiato sott’acqua per moltissimo tempo, facendo spaventare la conduttrice che temette un malore della ragazza.

Invece Mercedesz stava prolungando l’apnea grazie alle sue qualità e alla resistenza fisica. Oggi in Honduras si presenta con un fisico più tonico e dinamico. Non più magra come un tempo ma sicuramente più “muscolosa” e ancora una volta pronta e in grado di sostenere le difficili prove alle quali viene sottoposta assieme agli altri concorrenti del reality di Canale 5, che sta per entrare nelle sue fasi finali.