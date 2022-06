Grande Fratello Vip 7: tra i concorrenti la madre della vippona più discussa

La madre della vippona più discussa è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è alle porte. Tra tre mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini inizierà e molto è ancora da decidere.

Il direttore di Chi sta lavorando molto bene nel reality show anche se l’ultima edizione ha portato sì ascolti da urlo, ma non ha coinvolto pienamente i telespettatori. Diciamo che è risultato un po’ noioso agli ascoltatori nonostante ci fossero delle dinamiche nuove ed interessanti.

Alfonso adesso sta pensando al futuro cast e una mamma di una vippona molto discussa della scorsa edizione vorrebbe far parte del Grande Fratello Vip 7.

Non ci sono dubbi: il Grande Fratello Vip è un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo. Basta solo vedere le sorelle Selassié che da poco note adesso vengono invitate in salotti televisivi in continuazione e sono protagoniste di molti articoli di gossip.

E’ proprio per questo che alcuni vipponi richiedono proprio ad Alfonso Signorini di partecipare al programma. Un esempio è Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, che vorrebbe entrare nella Casa già da due anni.

Il conduttore, però, non si sta ancora sbilanciando. Si ipotizza che Biagio D’Anelli si occuperà del ruolo dell’opinionista che sarebbe fatto ad hoc per lui, mentre arriva la smentita sull’indiscrezione che vede Katia Ricciarelli nella stessa sedia dell’ex gieffino.

Mentre spunta il clamoroso colpo di scena, molti volti si stanno proponendo per il GF Vip 7 e tra queste troviamo la mamma di un’ex gieffina della scorsa edizione.

Questa entrò anche nella Casa e fece molto scalpore il suo incontro, perché lancio una grande stoccata ad una concorrente.

Stiamo parlando di Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni. Si legge su alcuni portali web: “Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip”.

Non sarebbe una brutta scelta per il programma, a mio parere. L’anno scorso incontrò sua figlia e fece molto scalpore. Elogiò Soleil Sorge che aveva avuto vari battibecchi con Sophie, mentre asfaltò duramente Jessica definendola falsa nei confronti di sua figlia.

Mentre un vippone svela la verità, ma Lei lo sbugiarda, Alfonso potrebbe trovare allettante la proposta di Valeria.

Intanto tra i vari ipotetici nomi del cast troviamo Jeda, Antonella Fiordelisi e Alvaro Vitali.

La madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, potrebbe essere fatta ad hoc per questo programma. Secondo me Alfonso Signorini potrebbe aver trovato il suo asso nella manica