Risolvi questo test e guadagnerai tanti euro. Dipende tutto da te

Grazie a questo test di logica e ragionamento potresti guadagnare tanti soldi. Quanti? Dipende dalle tue capacità, vediamo cosa sai fare

Un maestro sta spiegando ai propri allievi come si fanno le addizioni. Decide di utilizzare un metodo particolare, mai usato prima. Prende dei soldi e spiega ai suoi giovani scolari che potranno incassare quelle banconote e quelle monete qualora indovinassero la risposta corretta. Il quesito riguarda proprio le banconote e le monete che il maestro ha posizionato sul tavolo, con tanta cura.

“Cari ragazzi, sappiamo che gli euro sono suddivisi in sette banconote e otto monete. Sommando il valore totale delle banconote e delle monete, quale sarà il risultato?”. Sapendo di poter vincere una cifra importante, gli allievi si mettono immediatamente al lavoro. Dopo pochi secondi, Giuseppe alza la mano e dichiara di aver già risolto il problema. Come ha fatto? Quale metodo ha utilizzato l’alunno per risolvere il test in trenta secondi?

E tu, sei capace di rispondere a questa domanda in meno di trenta secondi? Non potrai usare nessuna calcolatrice e dovrai andare a memoria, senza sbirciare su internet. Trovi la soluzione del test qui sotto, in bocca al lupo.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere bisogna avere una memoria perfetta ed una capacità di calcolo molto sviluppata. Non è semplice ricordare in pochi secondi tutte le banconote e tutte le monete attualmente in uso, anche perché alcune di queste non le abbiamo mai viste. E purtroppo non parliamo dei piccoli centesimi! Hai dato la risposta entro trenta secondi? Complimenti, adesso potrai verificare se la tua risposta è esatta.

Questo test non ha alcuna validità scientifica ma è soltanto un divertente intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Siamo sicuro che anche tu ti sia divertito provando a dare una risposta, adesso vediamo se è giusta o sbagliata. Qualora fosse errata, ti consigliamo di fare maggiore pratica con altri test simili a questo. Ecco la soluzione del test.

Le monete sono: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, un euro e due euro. Per un totale di 3,88 euro. Le banconote sono: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro e 500 euro. Per un totale di 885 euro. Il totale, tra monete e banconote, è 888,88 euro.