Lilibet Diana, spuntano le prime foto della sua festa di compleanno

Doveva essere un evento privato ma non è stato così. Sul web circolano le foto della festa di compleanno della piccola Lilibet Diana

Lilibet Diana è la seconda figlia di Harry e Meghan. È nata il 4 giugno 2021 e qualche giorno fa ha compiuto un anno. I suoi nomi sono degli omaggi alla Regina Elisabetta (da sempre chiamata Lilibet in famiglia) e alla madre del principe, Diana Spencer. La bambina è stata a Londra insieme ai genitori e a suo fratello Archie in occasione del Giubileo di Platino.

Si tratta dei festeggiamenti per il settantesimo anno sul trono d’Inghilterra di Sua Maestà. Tutto il Regno Unito ha festeggiato questo evento, definito dalla stampa britannica “l’evento del secolo in onore della donna del secolo”. I Sussex hanno organizzato una piccola festa per festeggiare il primo compleanno della loro secondogenita. Il party, ufficialmente privato, ha visto la presenza di alcuni membri della Royal Family. Ecco alcuni scatti dell’evento.

Lilibet, le foto del suo primo compleanno pubblicate su Instagram

Misan Harriman, fotografo e grande amico dei Sussex, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della festa di compleanno di Lilibet Diana. Anche se non compare nelle fotografie, sembra che la Regina Elisabetta fosse presente al piccolo party organizzato da Harry e Meghan a Frogmore Cottage, dove la coppia ha alloggiato durante il Giubileo di Platino, seppur con alcuni fuori programma.

I Duchi di Sussex hanno organizzato un piccolo picnic informale e la piccola Lilibet ha indossato un vestitino azzurro, con un vistoso fiocco sulla testa. In uno degli scatti, la bambina è con sua madre Meghan. Non sembra che ci fossero altri membri della Royal Family al party, di sicuro erano assenti William e Kate, nonostante un breve incrocio tra la Duchessa di Cambridge e l’ex attrice statunitense.

Harry, Meghan, Archie e Lilibet Diana sono già rientrati negli Stati Uniti d’America. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, l’intera famiglia sarebbe salita sull’aereo quando i festeggiamenti erano ancora in corso. Sembra che il protocollo sia stato studiato per evitare incontri tra William ed Harry, segno evidente che le fratture familiari non siano ancora state ricomposte.